﻿في حين يوجد 17 عملية في طور الإنجاز

80 بالمئة نسبة تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة

بلغت نسبة أشغال الواجهة البحرية للعاصمة نسبة 80 بالمئة التي تم إنجاز منها 19 كلم من التهيئة على طول الساحل في انتظار استكمال التهيئة الشاملة لخليج الجزائر آفاق 2030.

أوضح مدير الأشغال العمومية لولاية العاصمة عبد الرحمان رحماني في تصريح خص به «المحور اليومي» بالنسبة لتقدم أشغال الإنجاز الخاصة بالواجهة البحرية للعاصمة التي تدخل في إطار إعادة تهيئة كامل الواجهة البحرية للعاصمة على حدود 2030. منوها الى إنجاز برامج كبيرة في السنة الماضية أين قدرت عدد البرامج المنجزة بحوالي 26 مشروع تم إنجازه والتي رصد له ميزانية معتبرة قدرت بمبلغ 30 مليار دينار الذي تم رصده للعمليات كلها.

وفي ذات السياق، أشار مدير الاشغال العمومية الى وجود 17 عملية في طور الإنجاز حاليا بلغت نسبة الإنجاز 80 بالمئة بالنسبة للواجهة البحرية والتي على إثرها تم انجاز 19 كلم من الواجهة البحرية وبالنسبة لـ الأحياء الواجهة البحرية التي سيمسها أيضا اشغال التهيئة على طول واجهة الصابلات الى باب الوادي نحو المرسى وعين طاية لتشكيل طريق بحري يربط كل هذه المناطق ويهدف هذا الى حماية الواجهة البحرية للعاصمة والرمال وكذلك الانحدارات الصعبة في العاصمة. وأردف مدير الاشغال العمومية لولاية الجزائر أن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر خصصت مبلغ مالي قدر بـ 40 مليار دينار لإنجاز مشاريع متعددة ومتعلقة بصيانة الموانئ والحماية التقنية للساحل العاصمي وتهيئته. وتدخل هذه الأشغال ضمن البرنامج الاستراتيجي 2035 والمتعلق بالتهيئة المبرمجة لخليج الجزائر، إضافة الى إنجاز الموانئ مثلا ميناء الصيد البحري لرايس حميدو، وميناء الجميلة الذي أنجز سابقا بالإضافة الى موانئ أخرى بتامنفوست مشيرا الى اهم المشاريع الكبرى التي هي في طور الإنجاز.وأضاف ذات المتحدث، بالنسبة لما انجز في إطار البرنامج الاستراتيجي 2035 وفي إطار التهيئة المبرمجة لخليج الجزائر انجز بالنسبة لـ 23 مشروع اشغال أنجزت على مسافة 29 كلم من الغرب الى شرق مقاطع متعددة عبر عين طاية وسركوف وبرج الكيفان كما تم استلام 23 أشغال على مسافة 29 كلم متقطعة تقنية.وأوضح رحماني أنه تم فتح شاطئ آخر بالجهة الغربية على مستوى الصابلات، منوها في ذات الإطار الى المبلغ الإجمالي الذي رصد لأجل حماية وتهيئة الساحل العاصمي بالإضافة الى صيانة الموانئ والذي يقدر بحوالي 40 مليار دينار.وأشار ذات المتحدث الى تهيئة كل من الساحل برج الكيفان ومنطقة الليدو وصولا الى منطقة ارديس كل هذا لحماية الساحل وتهيئة وتكملة الأشغال التي انطلقت خلال العام الماضي، كما سيتم حماية وتهيئة الضفة الخضراء ببرج الكيفان على بعد 1كلم التي تعرف نسبة الأشغال بها تقدما كبيرا وتهيئة شاطئ عين طاية على مسافة حدود 500 متر بالواجهة البحرية و600 كلم من سركوف، بالإضافة الى تهيئة «كاف العرعار» ببرج الكيفان على مسافة 900 متر، وتهيئة مدخل الى ميناء المرسى وحماية الحواف وتقوية مرسى خير الدين بميناء الجزائر ومن بين 21 مشروعا تم إنجاز 5 مشاريع أما الباقية هي طور الإنجاز والدراسة.