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طالبوا بالإلغاء الكلي لإجبارية شهادة الكفاءة المهنية

الناقلون يشلون حركة نقل المسافرين بتيزي وزو

  25 فيفري 2019 - 10:31   قرئ 47 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
الناقلون يشلون حركة نقل المسافرين بتيزي وزو

قام أمس سائقو حافلات النقل بتعليق نشاطهم والدخول في إضراب ليومين على التوالي، للمطالبة من مديرية النقل العدول عن قرارها المتعلق بإجبارية الحصول على شهادة الحيازة المهنية تنفيذا لتعليمة الوصاية الصادرة في 19 مارس 2016 وإلغائها نهائيا عكس ما أقدمت عليه مؤخرا اين تم تجميدها مؤقتة لسنة 2019.

 

عرف الإضراب الذي دعا إليه تكتل ناقلي المسافرين لولاية تيزي وزو بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وكذا التنسيقية الولائية لدعم المؤسسات المصغرة، استجابة جد واسعة بلغت مائة بالمائة حسبما أكده رئيس التكتل لولي حسن في تصريحاته لـ»المحور اليومي». حيث تم تعليق نشاط المهنيين الشاغلين على مستوى جميع خطوط النقل على مستوى الولاية أو خارج اقليمها، وهو الإحتجاج الذي يعد الثاني من نوعه بعد الأول الذي نظمته نفس الجهات منتصف الشهر الجاري ولنفس المطلب المتمثل في مناشدة وزارة الأشغال العمومية إلغاء نهائيا إجبارية حيازة سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع ابتداء من 10 ماي المقبل على شهادة الكفاءة المهنية بهدف ممارسة نشاطهم. وأضاف محدثنا أن اليوم الثاني من الإحتجاج سيشهد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بهدف رفع انشغالهم الوحيد إلى والي الولاية بهدف نقفلها إلى الوصاية ومطالبتها بضرورة إعادة النظر في قرارها الذي اعتبره «مجحفا في حق المهنيين» لعدة اعتبارات قد سبق وأن لخص المحتجون في نقطة واحد المتمثلة في إلغاء هذه الوثيقة كمرحلة أولية لكون أن الأغلبية منهم يحوزون على أقديمة في نشاطهم تفوق 10 سنوات على الاقل، ما يبرر عدم حاجتهم لهذه الشهادة. هذا في انتظار تحقيق النقاط الأخرى لاسيما المتعلق بجعل من الدورة التكوينية التي أقرتها الوصاية مع فرض دفع كل واحد مبلغ يقدر بـ50 الف دج، مجانية مع مراجعة المدة المحددة حاليا المقدرة بـ15 يوما التي هي مدة يجبرون فيها على التوقف عن ممارسة نشاطهم ما يقابله خسائر مادية معتبرة خصوصا في ظل أن نشاطهم يعتبر المصدر الوحيد لرزق عائلاتهم. من ناحية أخرى أفاد رئيس التكتل بأن نضالهم سيتواصل إلى غاية تحقيق مطلبهم الشرعي، وأن قرار مديرية النقل المتمثل في تجميد مؤقتا للقرار الخاص بسنة 2019 في انتظار مراجعة السعر ونمط إجراء الدورة التكوينية، لا يتوافق مع إنشغالهم، وخلق إضراب الناقلين أزمة كبيرة في النقل معاناة كبيرة للمواطنين الذين أجبروا على الاعتماد على سيارات الأجرة بهدف الالتحاق بمناصب عملهم او الوجهات الأخرى.

أغيلاس، ب

 

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