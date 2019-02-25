﻿أعطى تعليمات للانتهاء من الأشغال في وقتها المحدد

والي العاصمة يجبر المرقين العقاريين على البناء بالمواد المحلية

شدد والي العاصمة عبد القادر زوخ، على ضرورة إلزام المرقين العقارين باستخدام أدوات البناء المحلية في السكنات الجديدة، كاشفا عن طي ملف العملية الـ 24 من الترحيل نهائيا.

أعطى تعليمات صارمة للمرقيين بالإسراع في وتيرة الأشغال لإنهاء ما تبقى من البرنامج و التحضير للعملة25 وأشار زوخ، أن المرقين يستخدمون أدوات البناء المحلية في السكنات الجديدة لتفادي الاستيراد، مشيرا إلى أنّ كل الأحياء السكنية عبر العاصمة يتم تزويدها بالمتطلبات الضرورية، على غرار المحلات والمؤسسات التربوي.

وأشرف زوخ على إعادة إسكان 1300 عائلة من مختلف المواقع بالعاصمة في آخر مرحلة من العملية ال24، وتضم العائلات التي تقطن بالبيوت الضيقة بكل من الدرارية، الخرايسية، بابا حسن، العاشور، بني مسوس وعين البنيان، علما أن العملية مست 11 مقاطعة إدارية وهي بوزريعة، الدار البيضاء، الحراش، الشراقة، بئر مراد رايس، باب الوادي، الدرارية، زرالدة، سيدي امحمد، الرويبة وبراقي. واستقبلت العائلات المعنية بهذه العملية، بأحياء كل من 600 مسكنا بباباحسن الذي يفتح لأول مرة، حي 599 مسكنا بأولاد فايت، 158 مسكنا بعين البنيان .

وسمح ترحيل 1300 عائلة، باسترجاع 8 هكتار من الأراضي، مما سيمكن من تحرير الأرضيات المخصصة لعدة مشاريع عمومية في مختلف القطاعات من أهمها، التجهيزات العمومية وبعض المرافق العمومة والهياكل التربوية وتوسيع مستشفى اسطاوالي وستصل المساحات المسترجعة بعد إنهاء العملية منذ انطلاق عمليات إعادة الإسكان بجوان 2014 إلى ما يقارب 552 هكتار.

وقامت مصالح الولاية ضمن المرحلة الأخيرة من العملية الـ24 بإحالة ومراقبة ملفات 1470 مواطن على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حيث سمحت بالكشف الايجابي على 83 حالة من بينها، المنخرطين في برنامج عدل، مالكي السكنات، مستفيدين من إعانة الدولة والحائزين على رخصة البناء والمستفيدين من الترقوي العمومي. للإشارة، فقد شرعت مصالح ولاية الجزائر في إزالة المقعرات الهوائية، من الأحياء السكنية الجديدة، حيث تعمل هذه الأخيرة على متابعة الأحياء يوميا، علما انه تم الشروع في إزالة المقعرات الهوائية الفردية، وتعويضها بالجماعية.