تنفيذاَ لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية

استحداث أسواق جوارية مؤقتة لاحتواء الباعة الفوضويين ببلديات العاصمة

بادر عدد من البلديات بالعاصمة مؤخرا، باستحداث أسواق جوارية مؤقتة متواجدة بمختلف الأحياء وبعض الساحات العمومية، موجهة بصفة أولى الى الشباب وبهدف تأطير الباعة الفوضويين والقضاء على ظاهرة التجارة الموازية التي باتت تشوه منظر الأرصفة والأحياء.

تجسيدا للتعليمة الوزارية المتعلقة بالقضاء على البؤر السوداء للأسواق الموازية وغير القانونية والمصنفة في الخانة الحمراء تجري حاليا عملية تهيئة العديد من الأسواق بالإضافة الى سعي البلديات لاستحداث أسواق جوارية مؤقتة، التي قد تساهم في القضاء على تجار الطاولات وتامين راحة السكان في قضاء حاجياتهم.

حاج غازي يؤكد على إزالة الأسواق الفوضوية وتحويل التجار إلى مساحات خاصة ببراقي

كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي الحاج غازي في تصريح خص به «المحور اليومي» أن البلدية مؤخرا قامت باستحداث أسواق جوارية مؤقتة للباعة الشباب وبهدف تأطير الباعة الفوضويين، أين تم في المدة الأخيرة تخصيص العديد من المساحات التجارية بكل من حي 400 وحدة سكنية، بالإضافة إلى استحداث مساحة مخصصة بوسط المدينة وبالضبط بحي السلام مكان اخر بجوار الاروقة ومكان حي في 2004 مسكن ومكان مدخل حي 562 مسكن سوق جواري في حي محمودي وحي الجيلالي.

في سياق ذي صلة أشار نفس المسؤول إلى أنه في المدة الأخيرة وتسعى السلطات المحلية لإزالة الباعة الفوضويين خاصة المنتشرين على طول وفوق الأرصفة الذين أصبحوا يعيقون حركة سير المواطنين وراحة السكان في اقتناء مختلف الحاجيات تم على إثر ذلك العمل من أجل توفير أماكن ممثلة في أسواق جوارية مؤقتة لاحتواء هاته الفئة من الشباب الذين يعملون في مثل هذه المناطق، مشيرا في ذات الصدد إلى أن السلطات المحلية تسعى جاهدة لاسترجاع صورة البلدية على كافة المستويات، وتجسيدا لتعليمة ولاية الجزائر في القضاء على التجارة الموازية بالبلديات.

مزيود: استكمال واجهة وادي الحراش ستفتح أبواب التشغيل لمئات الشباب

من جهته، أكد مراد مزيود رئيس بلدية الحراش في لقاء مع «المحور اليومي» أن البلدية تشهد انتشار كبيرا للأسواق الموازية كما أن المنطقة تشتهر بها نظرا لماضي البلدية التي تعتبر من المناطق التي تكون فيها الأسواق على غرار سوق المال المتواجد على ضفاف وادي الحراش سوق بومعطي «نايلي» سابقا وبعض الأسواق الأخرى على غرار»دي15 « وهو ما جلب أكبر عدد من الوافدين عيه من جميع البلديات مليون زائر فيه يوميا كون أن الأسواق كانت مفتوحة على الباعة الفوضويين. ومن أجل القضاء على هاته الأسواق قال رئيس البلدية إن مصالحه تسعى جاهدة للقضاء على مختلف النقاط السوداء بالبلدية خاصة بعد استكمال واجهة وادي الحراش التي ستفتح أبواب التشغيل لعدد من الشباب البطال والتي تكون تجارة سياحية.

أما بالنسبة للبديل الذي تفكر فيه مصالح البلدية لحد الساعة من ضمن الحلول وضع أسواق جوارية منظمة لتمكين التجار الفوضويين من ممارسة تجارتهم واعطائهم الصفة القانونية وبالنسبة لبلدية الحراش، قمنا خلال العهدة السابقة وبفضل شركة «باتيميتال» الانطلاق في مشروع انجاز مرفق عمومي ممثل في سوق منظم منذ عهدتين قمنا بإنجاز مرفق عمومي غير أن المشكل يبقى في تحيين قائمة المستفيدين اين لم تستطع المجالس المنتخبة السابقة في وضع قائمة وهو ما أدى الى تراكم الأوضاع.

ليمام: نسعى إلى إدماج عشرات الشباب في أسواق منظمة وقانونية بباش جراح

تعرف بلدية باش جراح بالعاصمة، انتشارا واسعا للباعة الفوضويين المتواجدين بمختلف الأحياء، وفي هذا الخصوص أكد جعفر ليمام رئيس بلدية باش جراح أن مصالحه تبذل مجهودات للقضاء على التجارة الفوضوية بالمنطقة تطبيقا لتعليمة السلطات العليا على راسها والي العاصمة، وعليه لتخفيف مشكل التجارة الموازية تعمل مصالح البلدية على إنجاز العديد من الأسواق وإعادة تهيئتها بهدف إدماج أكبر عدد من التجار ضمن أسواق منظمة وقانونية على سوق «برينيس» الذي تم استكمال الإنجاز به كما ان المستفيدين باشروا العمل به.

أما بخصوص سوق «باتي ميتال» الذي يضم 80 مستفيد ويحتوي على 20 طاولة و20 محل أين قمنا بتقسيم كل طاولة او محل الى مستفيدين بهدف القضاء على الطاولات الفوضوية، بالإضافة الى سوق «جان مبروك» الذي ينجز حاليا خلال الشهور القادمة والذي سيستفيد هو الاخر من التهيئة الداخلية والخارجية اما بالنسبة للمستفيدين سيباشرون عملهم بعد الانتهاء من عملية الإنجاز.

تأتي مجهودات البلدية بهدف القضاء على أصحاب الطاولات الفوضوية المنتشرة على الأرصفة ومداخل الاحياء ومن أجل إعطاءها صورة جيدة بغية استقطاب أكبر عدد من الزبائن وتوفير الراحة لهم والسماح للبائعين بممارسة تجارتهم في ظروف جيدة.

بونقطة: إدماج التجار الفوضوين بعد تهديم سوق «فليت بالكاليتوس

من جهة أخرى، أفاد نائب رئيس بلدية الكاليتوس، بونقطة خضير، في تصريح لـ «المحور اليومي» التجار المتواجدين بالمكان لا يوجد عدد كبير كما أن هؤلاء متواجدين بالمكان بطريقة فوضوية، هؤلاء سيتم ادماجهم ضمن أسواق منظمة الى غاية استكمال تهيئة سوق حوش فليت «متارس» الذي تم هدمه مؤخرا من طرف المقاولة المكلفة ببنائه بحلة جديدة وحضارية وبمواصفات ومعايير الأسواق الجوارية اللائقة الذي عينته الولاية بقرار والي العاصمة وبإلحاح من السلطات المحلية.

كما طمأنت السلطات المحلية لبلدية الكاليتوس كافة الباعة الناشطين بالمكان مؤكدة في سياق ذي صلة عن إعطاء الالوية لهم في الكراء بعد إعادة بنائنه وبعد إعادة تنظيمة جيدا من حيث جودة المحلات وكذا تنويع النشاطات التجارية لتوفير خدمات أحسن للمواطنين، كما تم ادماج عدد من التجار الى أسواق جوارية مجاورة الى غاية استكمال اشغال تهيئة السوق.

وأشار ذات المتحدث إلى أن قرار الهدم بعد سعي حثيث مع السلطات المحلية لولاية الجزائر وبالنظر لوضعية هذا السوق ومن أجل تحسين وضعيته العامة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها مدير التجارة لولاية الجزائر رفقة والي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي اين قرر والي العاصمة عبد القادر زوخ تهديم السوق الفوضوي الذي يحوي محلات وبناءات هشة وفوضوية واستبدالها بسوق لائق يبنى بطريقة حضارية.

زهرة قلاتي