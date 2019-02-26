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﻿اعتبرت 2019 سنة تأمين المياه بالولاية

الجزائرية للمياه تبرمج إنجاز 26 مشروعا عبر عدة بلديات بتيزي وزو

  26 فيفري 2019 - 12:23   قرئ 48 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
الجزائرية للمياه تبرمج إنجاز 26 مشروعا عبر عدة بلديات بتيزي وزو

برمجت وحدة الجزائرية للمياه لولاية تيزي وزو في إطار مخطط عملها الخاص بالسنة الجارية 2019، إنجاز 26 مشروعا عبر العديد من البلديات في مسعى تخليصها نهائيا من أزمة المياه التي تشهدها طيلة سنوات عدة، وذلك حسبما ورد في بيان مؤسسة الجزائرية للمياه.

 

أكدت وحدة الجزائرية للمياه بتيزي وزو، أن سنة 2016 ستكون سنة تأمين المورد المائي لكافة مناطق الولاية، وهو الهدف الذي سيتحقق نظرا للكم الهائل من المشاريع التنموية المبرمجة والمنتظر تجسديها على أرض الواقع خلال السنة الجارية عبر مختلف بلديات الولاية التي لا تزال بعض قراها تشهد أزمة عطش حادة بسبب اضطرابات التوزيع خاصة في الفترات المتزامنة مع فصل الصيف، حيث ستكون كل من بلديات دائرة بوزقن من أكبر المناطق المستفيدة من هذا البرنامج، بعد استفادتها من  مشروع ضخم يتمثل في إنجاز قناة رئيسية لتحويل مياه سد تيشي حاف من ولاية بجاية إلى  دائرة بوزقن بهدف ضمان عملية توزيع لهذا المورد بالمستوى الذي يتطلع إليه السكان القاطنين عبر 48 قرية موزعة بكل من بلدية بوزقن بمعدل 22 قرية، 16 قرية تابعة لبلدية إيلولا و10 قرى ببلدية إفيغا. وهو المشروع الذي يعرف نسبة جد متقدمة في إنجاز الأشغال ومن المرتقب تسليمه قبل نهاية 2019.

 

ويعد من بين المشاريع المركزية الذي تتكفل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى بالمتابعة والمعاينة بتكلفة مالية أجمالية تتجاوز ما قيمته 28 مليار سنتيم وسيسمح بنقل وتوزيع أكثر من 6000 متر مكعب من المياه في اليوم.  من جهة أخرى ذكرت وثيقة مؤسسة الجزائرية للمياه، أن هناك من مشاريع تنموية أخرى ستنجز على مستوى دائرة معاثقة وتتمثل في إنجاز4 شبكات رئيسية لنقل المياه، هذا فضلا إلى إنجاز وحفر ثلاثة أبار حديثة، محطتين للضخ في حين من المرتقب أن تستفيد بلدية سوق الاثنين من نفس الدائرة من مشاريع مماثلة ويتعلق الأمر بإنجاز وحفر أربعة أبار، محطتين للضخ، كما سيكون لمواطني كل من بلديتي إيطافن وإبودرارن بأعالي منطقة القبائل نصيب من هذا البرنامج التنموي، ومن المنتظر أن تستفيد من سلسلة من المشاريع الهامة التي سيكون لها الفضل في تحسين نسبة التغطية بالمياه الصالحة للشرب، وتشمل العملية إنجاز  ثلاثة أبار،  أربعة محطات، أما بخوص بلدية تيزي راشد التي يتم تموينها بهذا المورد الحيوي انطلاقا من محطة سوق الجمعة بأعالي عين الحمام، ستعرف زيادة  كميات الضخ في اليوم بسبب استفادة الأخيرة بشبكة جديدة، يضيف بيان مديرية الجزائرية للماه بتيزي وزو.

أغيلاس. ب

 
 

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