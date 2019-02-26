﻿فيما تم فتح أزيد من 50 فندق جديد

تخصصات جديدة في مجال الفندقة والوكالات السياحية

استحدثت مديرية التكوين المهني والتمهين لولاية الجزائر خلال دورة فيفري 2019، تخصصات جديدة في مجال الفندقة وكذا تسيير الوكالات السياحية والأسفار.

كشف مدير التكوين المهني والتمهين لولاية الجزائر، أحمد زقنون، في تصريح صحفي أن مصالحه قد استحدثت تخصصات جديدة في مجال الفندقة وكذا تسيير الوكالات السياحية والأسفار، كون هذه التخصصات باتت تفتح العديد من مناصب الشغل للشباب، مضيفا أنه تم فتح أزيد من 50 فندق خلال سنة 2018، من نوع ثلاثة نجوم وخمسة نجوم، ما يستدعي ضرورة تكوين عن طريق التمهين في هذا المجال، وذلك داخل الفنادق المنتشرة عبر تراب الولاية. وكان زقنون قد أفاد في تصريح سابق أن مصالحه تقربت إلى 564 مؤسسة اقتصادية بغية تمكين متربصين المعاهد من الاستفادة من فترة التمهين، مشيرا إلى أن وجود ما يقارب 4000 منصب على مستوى المعاهد التابعة تكوين المتربصين، مضيفا أن الحكومة قد فرضت ضريبة تقدر بـ2 بالمائة لكل مؤسسة ترفض تكوين، مؤكدا أن هذه العملية هدفها سقل قدرات العمال ونهوض بمختلف الأنشطة التي تكتسي أهمية في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هذا خلق المنافسة ورفع من المستوى، وحسبما أكده زقنون فإن عدد المتربصين الملتحقين بالمؤسسات التي قد قضوا بها فترتهم التمهين قدر بنسبة 75 بالمائة، في حين تتحصل النسبة المتبقية على منصب شغل في مدة ستة أشهر، مرجعا السبب في عدم قبول بعض المتربصين راجع إلى تشبع بعض المؤسسات وكذا تخوف بعض المسؤولين من حدوث بعض الضغوطات.

وتجدر الاشارة إلى أن ولاية الجزائر قد أقدمت على فتح مركز تكوين مهني جديد بعين الكحلاء بلدية هراوة بطاقة 250 مقعد بيداغوجي يحوي على مختلف التخصصات وكذا مختلف الوسائل التكنولوجية، حيث يعد الأخير سيكون بمثابة إضافة نوعية في قطاع التكوين المهني على مستوى بلدية هراوة.