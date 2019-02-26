فضلا عن استلام محطة جديدة للنقل بالسكك الحديدية

محطات جديدة لتصفية المياه القذرة لحماية خليج العاصمة قريبا

تقبل ولاية العاصمة على إنجازات هامة ومتعددة منها تلك المتعلقة بمشاريع تصفية المياه وتطهيرها بالعاصمة، أين ستتعزز الولاية بعدة محطات تصفية المياه القذرة والتي تكون على مستوى كل من محطة التصفية بواد الحميز فضلا عن استلام محطة التصفية بزرالدة.

كشف رئيس ديوان ولاية الجزائر محمد عمراني، أن العاصمة ستتعزز بمحطات تصفية المياه القذرة قريبا على غرار محطة واد الحميز وزرالدة، مشيرا في سياق ذي صلة الى قرب تدشين جامع الجزائر واستلام محطة نقل بالسكك الحديدية قريبا.

كما توجد محطات سجّلت تقدما كبيرا كمحطة واد الحميز التي بإمكانها تصفية مترات المكعبات من مياه الصرف القادمة إليها من عدة بلديات بشرق العاصمة، وأشار رئيس ديوان ولاية العاصمة ان تشغيل مثل هاته المحطات ستسمح بحماية خليج العاصمة.

وأوضح ذات المتحدث ان المحطات لتصفية مياه القذرة السابقة الذكر كانت تشهد تأخرا من حيث التهيئة منوها الى الدور الكبير والهام لتصفية كل المياه القذرة. خاصة أن ولاية العاصمة ستدعم بأكبر جامع الذي يعد مفخرة لمواطنين العاصمة وحتى ولايات الوطن وبعد الانتهاء من كافة الروتوشات الخاصة بتامين الصرح الديني سيتم اسلامه على الأقل قبل شهر رمضان.

وتجدر الاشارة الى أن ولاية الجزائر لجأت إلى توسيع قدرات محطة الرغاية التي تجري بها الأشغال، وكذلك بني مسوس من أجل التوصل إلى جمع كل المياه المستعملة ببلديات عين بنيان وبني مسوس ودالي إبراهيم وبوزريعة جزئيا ثم معالجتها. كما بُرمجت مشاريع لمحطات أخرى للتصفية، على غرار محطة جديدة بسيدي عبد الله التي تقع بمعالمة وتوجد في طور الإنجاز، حيث تجاوزت نسبة أشغالها 40 بالمائة. وتستقبل المياه المستعملة لعدة بلديات بغرب العاصمة خاصة سيدي عبد الله التي تضم آلاف العائلات. وكشف محمد عمراني خلال تصريح صحفي عن الإنجازات الهامة التي سيتم تدشينها قريبا على غرار محطة النقل الجديدة بالسكك الحديدية والتي ستنطلق من باب الزوار الى غاية المطار كلها إنجازات ستدشن وتسلم قريبا ناهيك عن تدشين عدة محطات بمختلف الولايات.