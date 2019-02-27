﻿ستسمح بإطلاق عدة مشاريع ببلدية المحمدية

تحويل 265 مليار سنتيم من ميزانية التطهير لإنجاز برامج تنموية

تحصلت بلدية المحمدية بالعاصمة على ميزانية معتبرة قدرت بـ 265 مليار سنتيم عبر التطهير الشامل للميزانيات السابقة خلال فترات العهدات السنوات الماضية، أين وجه المجلس الحالي الميزانية لبرمجة العديد من المشاريع التنموية بأحياء البلدية بالإضافة الى إعادة تهيئة الملاعب الجوارية.

كشف خير الدين عروش رئيس المجلس الشعبي المحلي لبلدية المحمدية أن البلدية مؤخرا تحصلت على ميزانية جد معتبرة والتي جاءت بعد التطهير الشامل للميزانيات السنوات السابقة، حيث قدرت الميزانية 265 مليار سنتيم، وقال رئيس البلدية إن المبالغ المعتبرة ستوجه الى إنجاز عدة مشاريع تنموية موجهة لفائدة القاطنين بمختلف الأحياء ببلدية المحمدية بالإضافة الى وضع عدة برامج تهيئة موجهة بالدرجة الأولى الى تهيئة الملاعب الجوارية حيث سيستفيد كل من ملعب تماريس والصنوبر البحري بالإضافة الى ملعب الصغير للكرة الحديدية وملعب زرهوني مختار من عملية إعادة تهيئة واسعة، كما تم إطلاق عدة مشاريع أخرى وتم تعيين المقاولين لإطلاق العمليات المبرمجة قريبا.

أما بخصوص إعادة تهيئة مختلف قنوات الصرف الصحي سيستفيد كل من حيي المحمدية وأولاد سي الشيخ وغيرها من الأحياء المجاورة من عملية إعادة تهيئة كبيرة أين تم تخصيص مبلغ معتبر من الميزانية المطهرة لذلك. خاصة أن بلدية المحمدية قامت في وقت سابق بعملية تنظيف البالوعات أين أكد خير الدين عروش في وقت سابق في تصريح لـ «المحور اليومي» بأن البلدية مقسمة الى سبعة قطاعات وحاليا ندرس إمكانيات كل قطاع لأجل تقسيمه الى قطاعين، قائلا بوجود 115 عامل في كل قطاع، وفي كل حي تم تخصيص من ثلاثة إلى أربعة عمال مهمتهم تنظيف البالوعات، أين وجه نداء الى المواطنين بضرورة التحلي بالوعي ونظافة المحيط وعدم رمي الاوساخ والقمامة التي تكون سبب رئيسي في انسداد البالوعات.

وقال ذات المسؤول، بشأن المشاريع التي كانت خلال العهدات السابقة تم إعادة إطلاق بعضها والتي بلغ عددها ثلاثة مشاريع. أما بالنسبة للمشاريع التي برمجتها العهدة الحالية بلغت ستة مشاريع أسندت لمؤسسات والتي سيتم الانطلاق في تجسيدها قريبا كل هاته المشاريع موجهة لتلبية الانشغالات المتكررة للمواطنين التي طرحوها في العديد من المناسبات وعلى مختلف رؤساء المجالس المحلية السابقة المتعاقبة.