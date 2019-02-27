تحويل 265 مليار سنتيم من ميزانية التطهير لإنجاز برامج تنموية

شريط الاخبار
دورات تكوينية لفائدة مهنيي المؤسسات التابعة للتضامن شركات مناولة رومانية تغري الجزائر لعقد شراكات ثنائية اعتصامــــات واحتجاجـــــات تُخـــــرج صـــــوت الطلبـــــة مـن الحـــــــــــــــرم إلى الشارع دعوة ترامب لكبح جهود «أوبك» تهوي بأسعار النفط 65 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي لقطاع التربية شقيق لاعب لم يؤهل في الكناري يعتدي على ملال! بوتفليقة سيودع ملف ترشحه يوم 3 مارس إصدار قاموس لغة الإشارات باللغة الأمازيغية قريبا «الديمقراطية خيار استراتيجي وواقع يعيشه الجزائريون وليست مجرد شعار» وزارة السكن تأمر بمعالجة طعون السكن في آجالها تفاديا للاحتجاجات آلاف الطلبة يخرجون في مسيرة سلمية بتيزي وزو للتنديد بالعهدة الخامسة «يجب إشراك مختلف الفاعلين لتشخيص مشاكل التعليم» إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست ڤايد صالح يثمن الأمن والاستقرار الذي تعيشه الجزائر تخصيص 10 آلاف جرعة لقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة النــــواب يديـــــرون ظهرهـــــم للشعـــــــب! شاب يشيد بأعمال «داعش» بنشر فيديو على موقع «يوتوب» سلطة ضبط السمعي البصري ترد على انتقادات أويحيى التهاب الأسعار يهدد القدرة الشرائية للمواطنين إجراء المسابقة الثانية لترقية الأساتذة لرتبتي رئيسي ومكون يوم 16 مارس بالصور طلبة المعاهد والجامعات يخرجون إلى الشارع وهم يرددون "سلمية سلمية". الجزائرية للمياه تبرمج إنجاز 26 مشروعا عبر عدة بلديات بتيزي وزو 47 ولايــــــــة عرفــــــت مظاهــــــرات للمطالبــــــــة بالتغييــــــر و60 ألــــــــــــــــــــــــــــــــــف شرطي أطّرها التكتل النقابي يشلّ المدارس اليوم وبن غبريت تهدّد باللجوء إلى العدالة الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك يتوج بأوسكار أفضل فيلم تضارب تصريحات زمالي حول مسح الديون يخلق «أزمة عدم ثقة» « بومار كومباني » تواصل تطوير هواتفها بشراكة مع «كاي أو إس تكنولوجي» الخوف من الانزلاق يتسبب في اضطراب رزنامة الكرة الجزائرية «الأحداث أثبتت نجاعة المقاربة الجزائرية في حل الأزمات» طلبة الجامعات على موعد اليوم مع احتجاجات للمطالبة بالتغيير توزيع 60 ألف وحدة سكنية قبل نهاية مارس ملف إنشاء بنوك مختلطة جزائرية ـ موريتانية على طاولة وزير المالية المحامون يخرجون في مسيرة «الكرامة» الخميس المقبل نفـــــاد استمـــــارات التوقيعـــــــات وراغبــــــون فــــــي الترشـــــــح يشتكـــــون أسعار النفط ترتفع إلى 67 دولارا للبرميل -المعارضة تبنت مطالب الشارع و»الأفافاس» يدعو لتأسيس «جمهورية ثانية» حزب العمال يُطلق مبادرة وطنية للم الشمل واحتواء الاحتجاجات من حق الجزائريين الاعتراض على مترشح لكن الفصل يبقى للصندوق مراكـــــــز الوسيـــــط تتكفــــل بعـــــلاج 22 ألــــف مدمــــــن عـــــبر الوطــــــن أنستينا يخرج عن صمته بعد الانتقادات الموجهة له
عاجل
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. تحويل 265 مليار سنتيم من ميزانية التطهير لإنجاز برامج تنموية

﻿ستسمح بإطلاق عدة مشاريع ببلدية المحمدية

تحويل 265 مليار سنتيم من ميزانية التطهير لإنجاز برامج تنموية

  27 فيفري 2019 - 13:21   قرئ 48 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
تحويل 265 مليار سنتيم من ميزانية التطهير لإنجاز برامج تنموية

تحصلت بلدية المحمدية بالعاصمة على ميزانية معتبرة قدرت بـ 265 مليار سنتيم عبر التطهير الشامل للميزانيات السابقة خلال فترات العهدات السنوات الماضية، أين وجه المجلس الحالي الميزانية لبرمجة العديد من المشاريع التنموية بأحياء البلدية بالإضافة الى إعادة تهيئة الملاعب الجوارية.

 

 كشف خير الدين عروش رئيس المجلس الشعبي المحلي لبلدية المحمدية أن البلدية مؤخرا تحصلت على ميزانية جد معتبرة والتي جاءت بعد التطهير الشامل للميزانيات السنوات السابقة، حيث قدرت الميزانية 265 مليار سنتيم، وقال رئيس البلدية إن المبالغ المعتبرة ستوجه الى إنجاز عدة مشاريع تنموية موجهة لفائدة القاطنين بمختلف الأحياء ببلدية المحمدية بالإضافة الى وضع عدة برامج تهيئة موجهة بالدرجة الأولى الى تهيئة الملاعب الجوارية حيث سيستفيد كل من ملعب تماريس والصنوبر البحري بالإضافة الى ملعب الصغير للكرة الحديدية وملعب زرهوني مختار من عملية إعادة تهيئة واسعة، كما تم إطلاق عدة مشاريع أخرى وتم تعيين المقاولين لإطلاق العمليات المبرمجة قريبا.

أما بخصوص إعادة تهيئة مختلف قنوات الصرف الصحي سيستفيد كل من حيي المحمدية وأولاد سي الشيخ وغيرها من الأحياء المجاورة من عملية إعادة تهيئة كبيرة أين تم تخصيص مبلغ معتبر من الميزانية المطهرة لذلك. خاصة أن بلدية المحمدية قامت في وقت سابق بعملية تنظيف البالوعات أين أكد خير الدين عروش في وقت سابق في تصريح لـ «المحور اليومي» بأن البلدية مقسمة الى سبعة قطاعات وحاليا ندرس إمكانيات كل قطاع لأجل تقسيمه الى قطاعين، قائلا بوجود 115 عامل في كل قطاع، وفي كل حي تم تخصيص من ثلاثة إلى أربعة عمال مهمتهم تنظيف البالوعات، أين وجه نداء الى المواطنين بضرورة التحلي بالوعي ونظافة المحيط وعدم رمي الاوساخ والقمامة التي تكون سبب رئيسي في انسداد البالوعات.

 وقال ذات المسؤول، بشأن المشاريع التي كانت خلال العهدات السابقة تم إعادة إطلاق بعضها والتي بلغ عددها ثلاثة مشاريع. أما بالنسبة للمشاريع التي برمجتها العهدة الحالية بلغت ستة مشاريع أسندت لمؤسسات والتي سيتم الانطلاق في تجسيدها قريبا كل هاته المشاريع موجهة لتلبية الانشغالات المتكررة للمواطنين التي طرحوها في العديد من المناسبات وعلى مختلف رؤساء المجالس المحلية السابقة المتعاقبة.

زهرة قلاتي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات