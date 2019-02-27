غلق المنبع المتسبب في إسهال 120 شخصا بقرية بوعيدل بعمال في بومرداس

قررت السلطات الولائية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لبومرداس غلق المنبع المائي المتواجد على مستوى قرية بوعيدل ببلدية عمال بدائرة الثنية المتسبب في إصابة أزيد من 120 شخصا بإسهال حاد وحمى إثر شربهم من مياه هذا المنبع نهاية الأسبوع المنصرم حسب ما أفاد به مدير الصحة لبومرداس فاتح حداد، الذي أكد أن نتائج التحاليل الأولية التي وضعت على مستوى المخبر الولائي أظهرت وجود جراثيم في مياه المنبع، في انتظار نتائج التحاليل النهائية التي ارسلت إلى معهد باستور .

جددت مصالح مديرية الصحة والسكان لبومرداس نداءها لسكان قرية بوعيدل ببلدية عمال والقرى المجاورة لها بتجنب استهلاك مياه المنبع المائي المتواجد على مستوى القرية والذي يعود إلى أحد المواطنين الذي وضعه تحت تصرف سكان القرية بعد مده بحنفية، وذلك على خلفية تسبب هذا الأخير في إصابة أزيد من 120 شخصا بإسهال حاد مرفوق بحمى نهاية الأسبوع المنصرم أين أحدث هلعا وسط السكان المصابين وذويهم وراودتهم الشكوك باحتمال إصابتهم بداء الكوليرا أين هرعوا جماعيا الى المستشفى طلبا للعلاج، وأوضح مدير الصحة لبومرداس أن 27 شخصا من هذه الحالات الذي غادرت كلها المستشفى والتي لم تسجل أي حالة خطيرة سجلت فقط وسط العائلات التي قامت بتخزين مياه المنبع بمنازلها لاستهلاكه تدريجيا في اليوم الثاني من وقوع الحادثة مما ارتفع في عدد حالات الإصابة من 97 شخصا الى أزيد من 120 شخصا في اليوم الموالي، مشيرا أن مصالحه بالتنسيق مع السلطات الولائية تنقلوا إلى عين المكان وقاموا بإجراء التحاليل المخبرية على مستوى المخبر الولائي أين أظهرت النتائج الأولية احتواء مياه المنبع على ميكروبات كانت وراء تسببها في اسهال المواطنين ممن شربوا من مياه المنبع، وأكد «حداد» أنه تم اتخذ قرار ولائي بغلق هذا المنبع نهائيا إلى غاية ظهور نتائج التحاليل التي أرسلت إلى معهد باستور.

ضاوية. م