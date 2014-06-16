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استرجاع أكثر من 100 سكن منحت بطرق ملتوية بالعاصمة

  27 فيفري 2019 - 13:32   قرئ 187 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
استرجاع أكثر من 100 سكن منحت بطرق ملتوية بالعاصمة

أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ اليوم ،  أنه تم استرجاع أكثر من 100 مسكن عن طريق العدالة أخذوا بطرق ملتوية، مؤكدا أنه حتى المسؤولين يحتالون في السكن ، بعد أن تم تسجيل أكثر من 2000 وثيقة مزورة للإستفادة من سكن.

جاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى عدة مقاطعات إدارية بالعاصمة، لتفقد الهياكل الإدارية.

مشيرا وأضاف الوالي أنه بالنسبة للمقصيين من عمليات الترحيل الأخيرة لايوجد مصطلح اقصاء هناك ملفات تدرس و كل من له حق يأخذه.

مضيفا أنه تم وضع مقاييس من أجل منح سكن واحد هو 7 أفراد أو شقتين على أن يتجاوز أفراد العائلة 7 أشخاص.

 

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