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المنطقة تفتقر لمثل هذه المرافق

مشروع إنجاز سوق جواري مطلب سكان بن عكنون 

  08 أوت 2017 - 14:29   قرئ 14 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
مشروع إنجاز سوق جواري مطلب سكان بن عكنون 

جدد سكان بلدية بن عكنون مطالبتهم السلطات التنفيذية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، توفير سوق جواري بالبلدية نظرا لافتقار الأخيرة لمثل هذا المرفق الخدماتي الذي يعد أكثر من ضروري.

 
كشف العديد من سكان بلدية بن عكنون في حديثهم لـ «المحور اليومي» أن الأسواق الفوضوية التي تتوزع بعدد من أحياء البلدية لا تفي بالغرض بعد أن أصبحت عاجزة عن استيعاب العدد الكبير من المتوافدين عليها، وأضاف السكان أن مشكل السوق وضيقه أثار استياءهم في ظل عدم تحمله للعدد المتزايد من التجار الذين يضعون طاولاتهم جنبا إلى جنب، وكذا الجموع الكبيرة من المواطنين المتوافدين على السوق مما يشكل حالة واضحة من الاختناق، لاسيما وأنها السوق الوحيدة على مستوى البلدية التي تشهد إقبالا كبيرا.
وحمل السكان المسؤولية الكاملة للسلطات التي لم تكلف نفسها عناء توسيع السوق بالرغم من الطلبات المتكررة لدى المصالح المعنية من اجل توفير البديل، حتى لا يقع التجار والمواطنين في المشاكل، لكن لحد الساعة لم يتم الرد على مطلبهم من طرف الجهات المعنية، في وقت يجد الوافدون على السوق صعوبة كبيرة في اقتناء مستلزماتهم من هذا السوق.كما عبر العديد من الباعة عن استيائهم بسبب أسعار السلع التي تعد باهظة حسبهم مؤكدين في ذات السياق إلى هاجس غياب النظافة التي تعرفه هده الأسواق الفوضوية، لاسيما في فصل الصيف أين تنتشر الروائح الكثيرة بسبب تعفن مختلف الخضروات والفواكه، وهو الأمر الذي جعل سكان بن عكنون يطالبون المجلس البلدي ومديرية التجارة للعاصمة وضع حد لمعاناتهم اليومية. وأمام هذه الوضعية التي يعرفها السوق يناشد السكان السلطات المحلية الإسراع في توسيع السوق وبناء أسواق جواريه أخرى على مستوى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لفك الضغط على السوق الوحيد. من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس المجلس البلدي بوعرابة بغية الاستفسار عن مشكل السوق الذي أصبح غير قادر على استيعاب الوافدين إليه، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل بسبب عدم الرد عن مكالماتنا.
 
عبد الله بن مهل
 

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