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يعتبر أقدم حي قصديري بالمنطقة

سكان سيدي أمبارك ببئر خادم يناشدون زوخ ترحيلهم

  08 أوت 2017 - 14:30   قرئ 14 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
سكان سيدي أمبارك ببئر خادم يناشدون زوخ ترحيلهم

يعتبر الحي القصديري سيدي أمبارك الواقع في وسط مدينة بئر خادم، من أقدم الأحياء القصديرية بالمنطقة حيث يعود تواجده إلى العشرية السوداء، فسكانه يعيشون في ظرف جد قاسية على خلفية الغياب التام لأبسط مرافق العيش الكريم، في هذا الصدد طالبت العائلات القاطنة بعين المكان من والي العاصمة عبد القادر زوخ انتشالهم من الوضع المزري.

 
عبر سكان الحي القصديري للمحور اليومي عن خوفهم من هاجس الإقصاء من برنامج الترحيل الذي باشرته مصالح ولاية الجزائر منذ جوان 2014، أين تم إزالة أكبر التجمعات القصديرية وترحيل البنيات الهشة إلا أن هذا البرنامج لم يمس حيهم بعد، الأمر الذي استغربه السكان وعبروا عن خوفهم من الإقصاء خاصة بعد إعلان والي العاصمة عن القضاء على القصدير بالعاصمة، حيث يقع الحي المذكور الذي يقطن فيه مئات العائلات بوسط مدينة بئر خادم ويتربع على يمين الطريق الرئيسي لوسط المدينة، فالزائر لمدينة بئر خادم يلاحظ الصفيح والقدير يشوه منظر وسط المدينة، وحسب السكان فان العقار الذي يحتله الحي القصديري سيدي أمبارك مخصص لإنجاز مشروع تنموي معطل منذ سنوات وجزء من العقار سيحول لتوسع الطريق المحاذي لهم، حيث يعيش سكان الحي في ظروف جد صعبة بعد الغياب التام لتهيئة الخارجية مثل الطرقات والأرصفة. أما قنوات الصرف الصحي التي تنفجر في كل زاوية نظرا لاهترائها أو لانعدامهما في العديد من الأكواخ حيث اتخذت الفضلات والمياه القذرة من الطرقات والمسالك مجرى لها الأمر الذي ينبأ بكارثة صحية، وبالنسبة لحنفيات التي تجف لشهور بسبب الربط العشوائي لشبكة المياه مما يجبر السكان على جلب المياه بالطرق التقليدية.
عن مادة الغاز الطبيعي المنعدم لأسباب وقائية بحكم أن منازلهم عبارة عن أكواخ وأسقف من صفيح لا يمكن ربطه بشبكة غاز المدينة الأمر إلى تركهم يدخلون في رحلة البحث عن قارورات غاز البوتان التي يتكبدون عناء البحث عنها في كل مرة، وعن الربط العشوائي لأسلاك الكهرباء أكد السكان أنهم قاموا بجلب كابل من العمود الكهربائي بعد أن رفضت مؤسسة سونلغاز تزويدهم بهذه الخدمة لأنهم قاطنون بالمنطقة بشكل. وفي ظل هذه الظروف المعيشية القاسية ناشد العائلات القاطنة بالحي القصديري والي العاصمة الاستعجال في ترحيلهم من المنطقة انهاء معاناتهم التي يتكبدونها يوميا.
 
خليدة تافليس
 

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