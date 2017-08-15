2000 تدخل وغلق 10 محلات تجارية غير مطابقة خلال شهر جويلية

تكثف مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لبومرداس خرجاتها الميدانية تزامنا وموسم الإصطياف التي تكثر فيه التجارة الموازية وعرض مواد غذائية سريعة التلف تحت أشعة الشمس وعدم احترام سلسلة التبريد والتي تضر بحصة المستهلك، وفي ذات السياق سجلت ذات المصالح خلال شهر جويلية المنصرم حصيلة ثقيلة قدرت بـ 2849 تدخلا في ميدان حماية المستهلك وقمع الغش وكذا الممارسات التجارية وتم تحرير 346 محضرا قضائيا واقتراح توقيف النشاط المؤقت لـ10 محلات تجارية لا تستوفي الشروط الصحية للمستهلك.

أسفرت هذه التدخلات حسب الأرقام التي تظهرها حصيلة النشاطات لفرق الرقابة وقمع الغش المقدمة من طرف مديرية التجارة بالولاية إلى حجز 151 كلغ من مختلف المواد الغذائية، منها 112 كلغ من اللحوم أثبتت المعاينة بأنها غير مطابقة،وأسفرت المعاملات التجارية عن تهرب جبائي بقيمة 672 =، 453 دج، أما الحصيلة المسجلة فيما يخص حماية المستهلك وقمع الغش فقد سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة 609 تدخل يتعلق بتقليص الخطر الغذائي في مختلف المواد الغذائية وصناعية وخدمات، نتج عنها تحرير 104 محضر وتحرير 109 مخالفات، تمثلت في عدم احترام إلزامية وسلامة أمن المنتوج، غياب الرقابة الذاتية،غياب النظافة ومنتوج غير مطابق، فيما سجلت ذات المصالح فيما يتعلق بأمن المنتوجات 213 تدخلا خصت مختلف المواد الغذائية والصناعية وخدمات تم تحرير على إثرها 10 محاضر و10 مخالفات،وتعلقت أسباب هذه المخالفات أساسا بغياب الرخصة أو التصريح وغياب شهادة الضمان وعوامل اخرى، في حين بلغت عدد التدخلات في الحصيلة المتعلقة بإجبارية إعلام المستهلك 1595 تدخلا في مختلف المواد الغذائية والصناعية والخدمات وتم تحرير على إثرها 12 محضرا و12 مخالفة تمثلت في عدم مطابقة الوسم،أما حصيلة فرق مراقبة نشاطات مفتشية الحدود المتواجدة على مستوى المفتشيات الحدودية للمناطق الثلاثة تحت الجمركة بكل من قورصو، بودواو وخميس الخشنة تمثل في دراسة 716 ملف مودع من طرف المستوردين وتقرر منح 714 رخصة دخول منتوج وهذا لمطابقته وفقا للمواصفات القانونية المعمول بها في السوق الوطنية مع الرفض لدخول 16 منتوج لعدم مطابقته وتمثلت في منتوجات صناعية وغذائية أفرشة وغيرها.