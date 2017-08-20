خطر الانهيار يحدق بقاطني العمارة رقم 3 بسيدي أمحمد  

يشتكي سكان شارع محمد نجيب ببلدية سيدي أمحمد، من مشكل البنايات الهشة الذي يهدد حياتهم، ويجعلهم عرضة لخطر الموت تحت الأنقاض جراء الحالة الاهتراء المتقدمة التي آلت إليها بنايتهم جراء رجوعها إلى حقبة الاستعمارية.

يعاني سكان شارع نجيب محفوظ بسيدي أمحمد خطر الموت تحت الأنقاض جراء حالة الاهتراء المتقدمة التي تعرفها العمارات خصوصا عمارة رقم 03، حيث أكد العديد من سكان الحي أن هذه العمارة مهددة بالانهيار في أية لحظة وهذا نظرا للاهتراءات والتصدعات التي لحقتها مع مرور الزمن الذي تشهده سواء من الداخل أو الخارج، خاصة وأن عمارات الحي تعود إلى العهد الاستعماري، بالاضافة إلى التشققات التي تتخلل الجدران والأسقف الأمر الذي بثّ الرعب في نفوس القاطنين، الذين باتوا يدخلون إلى شققهم بكل حذر نظرا للحالة الكارثية للشرف والتصدعات الواقعة بهده الأخيرة، حيث عكف العديد من السكان من النظر من شرف البناية خوفا من سقوط أحد أطرافها ما قد يتسبب في وقوع كارثة حتمية وهذا حسب لسكان.وحسبما أفاد محدثنا أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراءات استعجاليه من شانها أن تضمن سلامة السكان، وترفع عنهم الغبن الذي أصبح يؤرق حياتهم ليل نهار، محملين المسؤولية الحالة لتي آلت إليها سكناتهم إلى السلطات المحلية حيث أنها لم تكترث للوضع الخطير الذي يهدد حياتهم، خاصة وأن البناية لم تعد قادرة على الصمود لسنوات أخرى مع الاضطرابات الجوية التي تمر بها العاصمة هذه الأيام. أخرى تشهد نفس الحالة.كما أشار نفس المصدر، إلى أن العمارة شهدت عدة انهيارات على مستوى السطح حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ورئيس البلدية، الذي وعدهم بالترحيل في أقرب وقت ممكن، غير أن الوضع لا يزال على حاله، مؤكدين أن عدم التفات السلطات لإيجاد حل لقضيتهم، يعد إجحافا وظلما في حقهم، محمّلين السلطات المحلية والولاية مسؤولية أي كارثة قد تقع.