خطر الانهيار يحدق بقاطني العمارة رقم 3 بسيدي أمحمد  

شريط الاخبار
رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة الجديدة تخوّفات من مصير مشاريع السكن بعد إنهاء مهام صاحب صيغتي "عدل" و "أل بي بي" الوزير ولد علي يطالب محليي الخضر بالتأهل إلى الـ شان هامل يأمر شرطة الحدود بتشديد المراقبة في النقاط الحدودية لمنع تهريب الذهب والعملة الحكومة تفرج عن الترتيبات التنظيمية والقانونية لصيد المرجان وزارة الفلاحة تحذر المواطنين من مواشي الأسواق الفوضوية مركب الوهرانية لإنتاج وتكرير السكر على حافة الإفلاس أويحيى يعود إلى قصر الدكتور سعدان بعد خمس سنوات من الغياب إقالة تبون تصنع الحدث العالمي وتخلّف ردود فعل متباينة تاج يثمّن قرار رئيس الجمهورية بتعيين أويحيى وزيرا أولا اللجان المكلّفة بدراسة قانون المجالس المحلية تجتمع يوم السبت حمس تعتبر تنحية تبون عملية سطو نفذّها رجال المال الجزائر تطالب دول الساحل بإجراءات تحد من تنقل الإرهابيين ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب تهريب المواشي نحو تونس انطلاق التسجيلات بمعاهد التكوين شبه الطبي للطلبة الجدد رجال أعمال ألمان في الجزائر الشهر المقبل لدراسة فرص الاستثمار في مجال السيارات 12 سنة سجنا ضد مغتصب ابنته على مدار أربع سنوات بوهران موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية ثابت الجيش يدمر 4 مخابئ للإرهابيين في باتنة الدرك يطبق النظام الإلكتروني لتعقّب السيارات المسروقة مراجعة الدعم العشوائي ورفع تسعيرة الكهرباء.. ملامح قانون المالية لـ 2018 نحو توسيع مساحات الحبوب وزراعة البقوليات الجافة تعييـــــن أحمـــــد أويحيـــــى وزيـــــــرا أول خلفـــــــا لتبــــــــون من الإعذارات إلى عطلة فرنسا... هكذا انتهى مسار تبون رسميا... نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج مجانا أويحيى أمام تحدي إقرار قانون المالية لـ 2018 مطالب بالعودة للعمل بنظام التحويلات التقليدي في المؤسسات الجامعية النفط يواصل انهياره إلى 50 دولارا ويقلّص عائدات الجزائر زعلان يأمر بإطلاق أشغال مشروع ميناء شرشال الدينار يسجل تراجعا رهيبا ومخاوف من استمرار الأزمة مجانيـــــن الله يعـــودون هــــذا الأسبـــــوع! الإطاحة بنصّاب يبيع جوازات الحج بـ 80 مليون سنتيم في وهران إخماد 2532 حريق وتوقيف 16 متورطا في إضرامها 11436 حاج جزائري في المدينة المنورة وأفواج أخرى تغادر إلى مكة وفاة جزائري وجرح آخر في الهجوم الذى استهدف مطعما في وغادوغو العثور على جثة إرهابي بالبويرة واكتشاف ورشة لصناعة المتفجرات في تيبازة فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر الفيسبوكيون بين متفائل ومتشائم بقرار إقالة تبون الأحزاب السياسية تُجمع على أنّ تعيين أويحيى قرار أملته الظروف الراهنة نقابة القابلات تطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفات بالجلفة
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. خطر الانهيار يحدق بقاطني العمارة رقم 3 بسيدي أمحمد  

العائلات تناشد زوخ انتشالها قبل وقوع الكارثة

خطر الانهيار يحدق بقاطني العمارة رقم 3 بسيدي أمحمد  

  20 أوت 2017 - 10:24   قرئ 2 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
خطر الانهيار يحدق بقاطني العمارة رقم 3 بسيدي أمحمد  

يشتكي سكان شارع محمد نجيب ببلدية سيدي أمحمد، من مشكل البنايات الهشة الذي يهدد حياتهم، ويجعلهم عرضة لخطر الموت تحت الأنقاض جراء الحالة الاهتراء المتقدمة التي آلت إليها بنايتهم جراء رجوعها إلى حقبة الاستعمارية.

 
يعاني سكان شارع نجيب محفوظ بسيدي أمحمد خطر الموت تحت الأنقاض جراء حالة الاهتراء المتقدمة التي تعرفها العمارات خصوصا عمارة رقم 03، حيث أكد العديد من سكان الحي أن هذه العمارة مهددة بالانهيار في أية لحظة وهذا نظرا للاهتراءات والتصدعات التي لحقتها مع مرور الزمن الذي تشهده سواء من الداخل أو الخارج، خاصة وأن عمارات الحي تعود إلى العهد الاستعماري، بالاضافة إلى التشققات التي تتخلل الجدران والأسقف الأمر الذي بثّ الرعب في نفوس القاطنين، الذين باتوا يدخلون إلى شققهم بكل حذر نظرا للحالة الكارثية للشرف والتصدعات الواقعة بهده الأخيرة، حيث عكف العديد من السكان من النظر من شرف البناية خوفا من سقوط أحد أطرافها ما قد يتسبب في وقوع كارثة حتمية وهذا حسب لسكان.وحسبما أفاد محدثنا أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراءات استعجاليه من شانها أن تضمن سلامة السكان، وترفع عنهم الغبن الذي أصبح يؤرق حياتهم ليل نهار، محملين المسؤولية الحالة لتي آلت إليها سكناتهم إلى السلطات المحلية حيث أنها لم تكترث للوضع الخطير الذي يهدد حياتهم، خاصة وأن البناية لم تعد قادرة على الصمود لسنوات أخرى مع الاضطرابات الجوية التي تمر بها العاصمة هذه الأيام. أخرى تشهد نفس الحالة.كما أشار نفس المصدر، إلى أن العمارة شهدت عدة انهيارات على مستوى السطح حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ورئيس البلدية، الذي وعدهم بالترحيل في أقرب وقت ممكن، غير أن الوضع لا يزال على حاله، مؤكدين أن عدم التفات السلطات لإيجاد حل لقضيتهم، يعد إجحافا وظلما في حقهم، محمّلين السلطات المحلية والولاية مسؤولية أي كارثة قد تقع.
 
عبد الله بن مهل
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات