سكان حي كوريفة بالحراش يعانون الأمرين

يطالب العديد من سكان كوريفة التابع إداريا لبلدية الحراش شرق العاصمة، الجهات الوصية بضرورة تجسيد المرافق العمومية من خلال إدراج مشاريع تنموية لفائدة حيهم الذي بات يفتقر لأدنى الضروريات على غرار الغياب التام للمرافق الترفيهية والملاعب الجوارية التي باتت مطلب ملح لدى شباب الحي.

أبدى سكان حي كوريفة ببلدية الحراش خلال تصريحهم لـ «المحور اليومي» تذمرهم واستياءهم الشديدين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها بسبب غياب أدنى ضروريات العيش الكريم، حيث طرحوا جملة من الانشغالات في مقدمتها الغياب التام للمرافق العمومية والترفيهية والتي تعتبر من بين المطالب الأساسية التي رفعوها للسلطات المحلية في العديد من المناسبات لكنها بقيت حبرا على ورق ولم تجسد لحد الساعة.

كما طرح بعض الشباب الغياب التام للملاعب الجوارية، مشددين على إدراجها ضمن الأجندة المحلية كون هؤلاء لا يجدون أماكن بديلة للجلوس سوى الذهاب الى المقاهي واتخاذ بعض أرصفة الأحياء للجلوس من أجل قتل الروتين اليومي والقضاء على الوقت وعلى حد تعبير أحد الشباب الذي أكد في معرض حديثه أنه تخرج من الجامعة منذ ثلاث سنوات الا أنه دخل عالم البطالة رغم المجهودات التي بذلها في الحصول على عمل بشهادته الجامعية التي تحصل عليها الا أنه لم يفلح في ذلك مطالبا السلطات الوصية بفتح مناصب عمل لفائدة المتخرجين من الجامعة. من ناحية أخرى، طرح سكان الحي مشكل لا يقل أهمية عن المشاكل المذكورة آنفا والمتمثل في تدهور مداخل الحي التي تفاقم وضعها مع مرور الزمن، والتي زادت سوءا خاصة وأنها لم تعرف أية عملية تهيئة أو إعادة التعبيد منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أثار استياء وتذمر السكان بسبب المشاكل التي تولدت عنها وجعلتهم يتخبطون فيها، وذلك جراء الغبار الذي بات يرافقهم في حياتهم اليومية خاصة في فصل الصيف أما في فصل الشتاء فحدث ولا حرج، حيث تتحول معظم الحفر والمطبات المنتشرة في أركان الحي الى مستنقعات مائية يصعب على المارة تجاوزها، ناهيك عن الأوحال الطينية التي باتت هاجس لأصحاب المركبات، مشرين الى سياسة التهميش واللامبالاة التي تنتهجها السلطات المحلية ضدهم مطالبين المجلس المحلي المنتخب بإيجاد حلول لمشاكهم العالقة وإعادة تزفيت الطريق في أقرب الآجال.كما يشتكي سكان حي كوريفة من مشكل غياب النظافة حول المكان الى شبه مفرغة عمومية جراء التراكم الكبير للنفايات أمام المساكن وعلى الأرصفة، حيث تسببت في انبعاث الروائح الكرية تشمئز منها الانفس كما أصبحت العائلات متخوفة على أطفالها من الأوبئة والأمراض، مؤكدين في تصريحاتهم أنه وعلى الرغم من الشكاوى والنداءات المرفوعة للجهات الوصية الا انها لم تلق اذانا صاغية لحد الساعة. وعليه جدد السكان مطلبهم للسلطات المحلية من اجل احتواء الوضع ملحين على ادراج مشاريع تنموية لفائدة حيهم.