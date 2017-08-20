فلاحو منطقة «واد الكلبة» بالجلفة يناشدون الوالي التدخل لحماية أراضيهم

ناشد فلاحو وموالو منطقة «واد الكلبة» التابعة لبلدية قرنيني ولاية الجلفة، والي الولاية التدخل لحمايتهم من الترحيل بعد حصول أحد المستثمرين الخواص على رخصة لإقامة مشروع غامض على أرضهم من طرف البلدية، حيث أكد الفلاحون في رسالة لوالي الولاية أن هذه الخطوة ستتسبب في انكماش المساحات الرعوية وتهدد ما يقارب عشرات الآلاف من رؤوس الماشية، بالزوال، إضافة إلى تهديدهم بالسجن على غرار ما حدث مع فلاح يدعى سليمان ذوادي.

قال الموالون في الرسالة التي تحوز «المحور اليومي» على نسخة منها «نحن فلاحو وموالو منطقة «واد الكلبة» التابعة لبلدية قرنيني ولاية الجلفة نحوز على أراضي، هي مصدر رزقنا أبا عن جد، ومنذ القدم لم نتوارى عن أي نشاط آخر سوى الرعي وتربية الأغنام، وهذا لقلة التعليم وبعدنا عن المدينة، إلا أننا أصبحنا اليوم مهددون بالرحيل عن أرضنا ومنحها لأحد المستثمرين الخواص لإقامة مشروع استثماري غامض على حسابنا وووسط أراضينا، وبعد أن ضاقت بنا السبل يأسنا من المراسلات والشكاوى، ارتأينا أن نتقدم إلى سيادتكم المحترمة، وكلنا ثقة في المساعي النبيلة والصادقة لولايتنا في إعطاء كل ذي حق حقه ورفع الغبن والحقرة عنا»، وأضاف ذات المصدر أن «النشاط الذي نمارسه نحن وأبناؤنا، هو نشاط المنطقة ككل، كون أن المحيط، هو محيط رعوي يهتم بتربية الأغنام والرعي فقط، وينتج ثروة حيوانية كبيرة من لحوم حمراء، ونحن لا نود أي دعم سوى إبقائنا في مناطقنا وأمكنتنا، واحترامنا كرعاة وموالين ومساندتنا واحترام خصوصيتنا، لأنه لا يمكن لتربية الماشية أن تتربى بعيد عن هذه المنطقة، خاصة وأن رئيس البلدية لم يراع وضعية وخصوصيات الأراضي الرعوية، ومنحها إلى مستثمر أجنبي واحد دون التفكير في قاطنيها، مما تسبب في انكماش المساحات الرعوية وأصبح يهدد ما يقارب عشرات الآلاف من رؤوس الماشية، بالزوال»، واعتبر المصدر هذه الخطوة بمثابة الترحيل القصري لنا، خصوصا وأن منطقة «وادي الكلبة» تعد منطقة رعوية بامتياز، مضيفة أن «هناك أطرافا ظلت تعمل على ترهيبنا وتهديدنا بالاعتقال والسجن بمختلف الوسائل، وهو ما حدث للمستثمر الفلاحي، «سليمان ذوادي»، صاحب أرض مساحتها تقارب 600 هكتار، الذي استطاع بجهده وحسابه الخاص خلق مستثمرة كبيرة تتعلق بتربية المواشي بأنواعها وتربية النحل، والحفاظ عليها، وبدا وكأن المشروع قد نجح بشكل كبير، حيث تم تحولها إلى جنة فوق الأرض بها حقول واسعة من أشجار الزيتون وأشجار العلف للماشية والنحل، فضلا عن إنجازه 07 آبار ارتوائية تشتغل بالمولدات الكهربائية، كما بلغ عدد رؤوس الأغنام لديه زهاء 1600 رأس وفي جعبته الكثير من المشاريع الفلاحية منها إنجاز حظائر لتربية الأبقار والماعز لصناعة الجبن، إلا أنه تفاجأ بمحاولة المجلس الشعبي البلدي باستغلال أرضه وبيعها لأحد المستثمرين المهاجرين إلى كندا، أين تم الإبلاغ عنه وتم بموجبه تحرير محضر بكتيبة الدرك الوطني، اتهم من خلاله بالتعرض والتعدي على أملاك الغير، رغم امتلاكه لشهادتي الاستقلالية والحيازة منذ سنة 1960، حيث حكمت عليه المحكمة لمدة عامين حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرت بـ 15 مليون سنتيم، ولا يزال يقدم الكثير لأرضه التي يريد رئيس البلدية استغلالها وبيعها لأحد المستثمرين المهاجرين إلى كندا، حيث وصل بهم الأمر إلى حد تجريدهم من صفة ذوي الحقوق»، وأشار المصدر أن هذه الخطة تتنافى مع الإجراءات الجديدة للسلطات العمومية القاضي بعدم المساس بالأراضي الرعوية والحفاظ على نشاط تربية الماشية.