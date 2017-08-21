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في ظل جملة المشاكل

قاطنو حي 1016 مسكن بالعاشور يطالبون بمشاريع تنموية

  21 أوت 2017 - 13:41   قرئ 2 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
قاطنو حي 1016 مسكن بالعاشور يطالبون بمشاريع تنموية

لا يزال قاطنو حي 1016مسكن التابع لبلدية العاشور بالعاصمة، يعانون بسبب جملة من المشاكل التي عكرت صفو حياتهم وزادت من معاناتهم اليومية، وفي مقدمتها الانتشار الواسع للقمامة والنفايات المنزلية، بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية التي، ناهيك عن غياب المساحات الخضراء.

 
طرح السكان جملة من الانشغالات التي باتت تؤرقهم وتنغص عليهم حياتهم على رأسها الانتشار الواسع للنفايات، حيث تشهد معظم أزقة ومسالك الحي حالة من الفوضى، إذ تتراكم النفايات وأكياس القمامة، على حافة الأرصفة ومختلف الأزقة، متسببة بذلك في تشويه المنظر العام للحي، وهذا بسبب عدم احترام السكان للاماكن المخصصة لرميها من جهة، وتماطل أعوان النظافة في رفعها من جهة أخرى، الأمر الذي زاد من تفاقم وتأزم الوضع بسبب الروائح الكريهة التي تصدر منها، جراء تحللها وتعفنها تحت أشعة الشمس، ما تسبب في إزعاج كبير للسكان والمارة على حد سواء، وفي السياق ذاته أرجعت إحدى القاطنات بالحي، سلوكيات بعض المواطنين هي السبب في تفاقم الظاهرة حيث يقومون برمي القمامة بشكل عشوائي، دون مراعاة الأماكن أو الأوقات المخصصة لرميها،
من جهة أخرى، أبدى العديد من السكان خلال حديثهم لـ «المحور اليومي» انزعاجهم من مشكل انعدام الإنارة العمومية، الأمر الذي جعل الحي يغرق في الظلام مع حلول الليل، وهو ما أثار مخاوف السكان من التعرض للاعتداء والسرقة من طرف اللصوص والمنحرفين، وعليه باتوا يتجنبون التنقل أو الخروج من منازلهم ليلا، كما أبدى السكان استغرابهم من عدم قيام مصالح البلدية بتهيئة أعمدة الإنارة، على الرغم من الشكاوى المتعددة التي تقدموا بها.وعليه يناشد السكان السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل، وذلك من خلال إعادة تهيئة أعمدة الإنارة العمومية وتشغيلها في اقرب الآجال الممكنة.وفي ذات السياق صرح العديد من المواطنين أنهم لا يجدون أماكن يقضون فيها أوقات فراغهم، خاصة الأطفال الذين لا يجدون سوى الشارع كأحسن مكان للعب، نتيجة لغياب المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، وفي ظل جملة الانشغالات جدد السكان مطالبهم للجهات الوصية بشأن إدراج مشاريع تنموية لفائدة حيهم.
 
زهرة قلاتي
 

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