رحلات البحث عن قارورات الغاز تتواصل

تستمر معاناة قاطني الأحواش ببلدية سيدي موسى جنوب شرق العاصمة مع رحلات البحث عن قارورات الغاز منذ سنوات، في ظل تقاعس السلطات المعنية عن التكفل بانشغالهم، على حد قول السكان.

تبقى رحلة البحث عن قارورة غاز البوتان واقعا معيشا لعشرات العائلات القاطنة بالأحواش والمزارع المنشرة عبر عدد من مناطق بلدية سيدي موسى، بسبب عدم استفادة السكان من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، رغم مطالبهم المتكررة التي رفعوها إلى الجهات الوصية منذ سنوات، ورغم تعاقب المجالس المنتخبة على البلدية إلا أن هذه العائلات لم تحظَ لحد الآن كغيرها من العائلات بالاستفادة من هذه المادة الحيوية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية. ويعد حوش قايد قاسم الواقع بذات البلدية عينة عن المناطق التي ما زال قاطنوها إلى حد الآن دون غاز، حيث عبّروا عن امتعاضهم الشديد من الوضع الذي باتوا يعانون منه طيلة السنوات الأخيرة، حيث يلجأ هؤلاء إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن نقاط بيع قارورات غاز البوتان، وتزداد معاناتهم حدة مع تدهور الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، لتتحول رحلة البحث عن قارورة إلى مهمة شبه مستحيلة وصعبة للغاية، بسبب نقصها وغلاء سعرها إن وجدت، ناهيك عن حال الطرقات من وإلى غاية منازلهم، مما يزيد مهمة التنقل صعوبة. نفس الوضع يعيشه قاطنو حوش رحيمي عيسى الواقع قرب المركز التحضيري للمنتخب الوطني بسيدي موسى، حيث يكابدون ظروفا صعبة بالبيوت التي يقطنونها والتي تعود غالبيتها إلى ستينات القرن الماضي، بسبب قلة المرافق وغياب متطلبات العيش الكريم بها، في مقدمتها غياب الغاز الطبيعي. وبينما يتحمل أغلب قاطني المنطقة رحلات شاقة من أجل إيجاد قارورة غاز تضمن لهم تمضية ليلة دافئة داخل بيوتهم، وتحضير الطعام، يلجأ عدد آخر منهم إلى اتباع طرق تقليدية في غياب هذه المادة لقضاء حاجاتهم، على غرار استخدام الحطب وغيرها. ويبقى مطلب قاطني هذه الأحواش متمثلا في تحرك السلطات المحلية من أجل رفع الغبن عنهم، والتكفل بانشغالهم من أجل ضمان تغطية منازلهم بالغاز الطبيعي، بدل إطلاق الوعود الكاذبة والمؤجلة في كل مرة، موضحين أنهم سئموا هذا الوضع

القائم، قائلين «ما نريده الآن نتائج ملموسة على أرض الواقع، عوض الوعود والكلام الفارغ، لقد سئمنا الانتظار».