قاطنو حوش دربال رابح وشبيلي محمد بأولاد الشبل يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

ما تزال العديد من العائلات تتخبط في مشكل السكن على الرغم من الإمكانيات والميزانيات الكبيرة التي صرفتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال السكن والعمران وتشكيلها لصيغ سكنية مختلفة تتجاوب مع إمكانيات كل مواطن، وكذلك لتتيح لهم الحصول على سكن لائق.

جدد سكان مزرعة شبيلي محمد الواقعة بالقرب من الحي السكني الجديد «الشعيبية» مطالبة السلطات المعنية بضرورة تسوية وضعية سكناتهم، مبدين امتعاضهم واستنكارهم الشديدين لما سموه سياسة التهميش التي طالتهم منذ عقود من طرف السلطات المعنية، وحسب ما صرح أحد سكان المزرعة لـ «المحور اليومي» أن هنالك حوالي 40 عائلة في الحي وأنهم يقطنون هذه السكنات التي بنوها منذ سنة 1971 حسب ذات المتحدث، كما أكد أنهم في حيرة من أمرهم بعد أن قدموا عدة مراسلات للسلطات المحلية طلبا لتسوية وضعية عقود ملكية سكناتهم الخاصة الا أنهم لم يتلقوا رد السلطات المعنية.

ومن جهة أخرى قال أحد السكان إنه تم إحصائهم من طرف اللجنة الولائية منذ سنتين اين قامت خلالها ذات السلطات بإطلاق وعود بتسوية وضعيتهم أو ترحيلهم بقيت حبرا على ورق، لا سيما وأن أراضي مزرعة شبيلي محمد محل نزاع بين وزارة الفلاحة ووزارة السكن بسبب حصول ديوان الترقية والتسيير العقاري على حقوق استغلال قطعة أرض تابعة لنفس المزرعة لاستغلالها في بناء سكنات وهي في الأصل أرض فلاحية وملك لمجموعة من الأشخاص لم يتم تعويضهم لحد الان حسب ذات المتحدث، وفي هذا الإطار طالب سكان مزرعة شبيلي من السلطات الوصية الإسراع في تسوية وضعية عقود ملكية سكناتهم.

من جهتهم اعرب قاطنو مزرعة دربال رابح المعروفة بحوش سيسان عن امتعاضهم الشديد جراء تهاون السلطات المحلية في إيجاد تسوية لوضعية سكناتهم التي تمتاز بصغر حجمها وبنائها الغير متوازن والفوضوي كذلك اهتراء بعضها جراء قدمها بحكم أنها شيدت إبان الفترة الاستعمارية، وفي حديثنا لأحد سكان المزرعة صرح بأنهم لم يجدوا حلا لوضعيتهم التي أنهكتهم بسبب حاجة السكان لتوسيع سكناتهم الضيقة تزامنا مع تزايد عدد أفراد العائلة، مع أنه لا يمكنهم استخراج رخصة بناء وهذا بسبب عدم حوزتهم على عقود تثبت ملكيتهم للسكنات هذا بالرغم من أنهم يقطنون المزرعة منذ 40 سنة، كما صرح آخر بأنهم قادرون على توسيع سكناتهم بأنفسهم دون مساعدة من السلطات لكن خوفهم من أن تقرر السلطات ترحيلهم او تهديم بنياتهم حال دون ذلك. وفي سياق متصل أبلغنا السكان بأن أخر إحصاء لسكان المزرعة التي يقطنها حوالي 30 عائلة كان سنة 2014 كما أكد السكان أنهم ينتظرون من السلطات المعنية أن تقدم لهم توضيحات عاجلة إن كانت سترحلهم او تمنحهم عقود ملكية لسكناتهم لتوسيعها وإعادة ترميمها.