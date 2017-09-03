قاطنو حوش دربال رابح وشبيلي محمد بأولاد الشبل يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

شريط الاخبار
مع ألكــــــاراز «لا شـــــان لا مونديـــــال» الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي احباط عملية ارهابية استهدفت مقر أمن ولاية تيارت هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟ هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن 1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة نقابة ممارسي الصحة تعقد لقاء استثنائيا وتهدد بالتصعيد نقابة سونلغاز تتهم قيتوني بخرق قوانين التوظيف الأمراض المزمنة تتسبب في وفاة الجزائريين بالبقاع المقدسة أفسيو يوزّع 10 آلاف محفظة مدرسية على التلاميذ المعوزين اعتقال الأحمديين تعدٍّ على الدستور والمواثيق الدولية ولا توجد أدلة لإدانتهم الإنجيليون والتكفيريون والأحباش يهددون تديّن الجزائريين ظهور الكركرية في الجزائر مرتبط بأحداث متسارعة في المنطقة المغاربية حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ستدخل المحليات في 43 ولاية مراجعة العقوبات المفروضة على المقاولين المخالفين لمعايير البناء الأرسيدي يندد بالتجاوزات الحاصلة في ولاية تيارات سونلغاز سددت 30 مليار دج من ديونها خلال سنتين الجيش يحجز أسلحة حربية ويدمر 5 مخابئ للإرهاب بأدرار وبجاية أحزاب تتسول مترشحين وأخرى تبحث عن توقيعات تحضيرا للمحليات إنشاء 19 مؤسسة مصغرة في مجال رسكلة النفايات بالشلف ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية عشية العيد والدخول الاجتماعي مصالح الأمن توقف زعيم الأحمدية محمد فالي بالنعامة 65 جزائريا حصلوا على تأشيرة مجانية لروسيا وزير السياحة يعاين مشروع صيانة فندقي سيبوس والمنتزه بعنابة التلفزيون الجديد أل جي OLED يفوز في أعلى تصنيفات 3500 تاجر لضمان مداومة عيد الأضحى في العاصمة أسعار النفط تسجّل تذبذبا جديدا وتتراجع إلى 51 دولارا عاشور يتهم ربراب بممارسة ضغوطات لإنشاء وحدته الخامسة أويحيى يلغي تجميد مشاريع قطاع التربية لاحتواء 09 ملايين تلميذ حفصي تؤكد دعم النساء الجزائريات لكفاح الشعب الصحراوي فرنسا تتجاهل الجزائر وتغيّب دورها في مواجهة الحرقة وأزمة ليبيا توقيف 5 مهربين و49 حراقا بـ 10 ولايات المديرية العامة للأمن الوطني تتعزز بـ 1300 شرطي لغة الإشارة
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. قاطنو حوش دربال رابح وشبيلي محمد بأولاد الشبل يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

رغم العديد من المراسلات التي رفعوها

قاطنو حوش دربال رابح وشبيلي محمد بأولاد الشبل يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

  03 سبتمبر 2017 - 16:39   قرئ 17 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
قاطنو حوش دربال رابح وشبيلي محمد بأولاد الشبل يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

ما تزال العديد من العائلات تتخبط في مشكل السكن على الرغم من الإمكانيات والميزانيات الكبيرة التي صرفتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة في مجال السكن والعمران وتشكيلها لصيغ سكنية مختلفة تتجاوب مع إمكانيات كل مواطن، وكذلك لتتيح لهم الحصول على سكن لائق.

 
جدد سكان مزرعة شبيلي محمد الواقعة بالقرب من الحي السكني الجديد «الشعيبية» مطالبة السلطات المعنية بضرورة تسوية وضعية سكناتهم، مبدين امتعاضهم واستنكارهم الشديدين لما سموه سياسة التهميش التي طالتهم منذ عقود من طرف السلطات المعنية، وحسب ما صرح أحد سكان المزرعة لـ «المحور اليومي» أن هنالك حوالي 40 عائلة في الحي وأنهم يقطنون هذه السكنات التي بنوها منذ سنة 1971 حسب ذات المتحدث، كما أكد أنهم في حيرة من أمرهم بعد أن قدموا عدة مراسلات للسلطات المحلية طلبا لتسوية وضعية عقود ملكية سكناتهم الخاصة الا أنهم لم يتلقوا رد السلطات المعنية.
 ومن جهة أخرى قال أحد السكان إنه تم إحصائهم من طرف اللجنة الولائية منذ سنتين اين قامت خلالها ذات السلطات بإطلاق وعود بتسوية وضعيتهم أو ترحيلهم بقيت حبرا على ورق، لا سيما وأن أراضي مزرعة شبيلي محمد محل نزاع بين وزارة الفلاحة ووزارة السكن بسبب حصول ديوان الترقية والتسيير العقاري على حقوق استغلال قطعة أرض تابعة لنفس المزرعة لاستغلالها في بناء سكنات وهي في الأصل أرض فلاحية وملك لمجموعة من الأشخاص لم يتم تعويضهم لحد الان حسب ذات المتحدث، وفي هذا الإطار طالب سكان مزرعة شبيلي من السلطات الوصية الإسراع في تسوية وضعية عقود ملكية سكناتهم.
من جهتهم اعرب قاطنو مزرعة دربال رابح المعروفة بحوش سيسان عن امتعاضهم الشديد جراء تهاون السلطات المحلية في إيجاد تسوية لوضعية سكناتهم التي تمتاز بصغر حجمها وبنائها الغير متوازن والفوضوي كذلك اهتراء بعضها جراء قدمها بحكم أنها شيدت إبان الفترة الاستعمارية، وفي حديثنا لأحد سكان المزرعة صرح بأنهم لم يجدوا حلا لوضعيتهم التي أنهكتهم بسبب حاجة السكان لتوسيع سكناتهم الضيقة تزامنا مع تزايد عدد أفراد العائلة، مع أنه لا يمكنهم استخراج رخصة بناء وهذا بسبب عدم حوزتهم على عقود تثبت ملكيتهم للسكنات هذا بالرغم من أنهم يقطنون المزرعة منذ 40 سنة، كما صرح آخر بأنهم قادرون على توسيع سكناتهم بأنفسهم دون مساعدة من السلطات لكن خوفهم من أن تقرر السلطات ترحيلهم او تهديم بنياتهم حال دون ذلك. وفي سياق متصل أبلغنا السكان بأن أخر إحصاء لسكان المزرعة التي يقطنها حوالي 30 عائلة كان سنة 2014 كما أكد السكان أنهم ينتظرون من السلطات المعنية أن تقدم لهم توضيحات عاجلة إن كانت سترحلهم او تمنحهم عقود ملكية لسكناتهم لتوسيعها وإعادة ترميمها.
 
بوعلام. ح
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات