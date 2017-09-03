تدعيم قطاع البريد بالمحمدية ضرورة ملحة لدى السكان

شريط الاخبار
مع ألكــــــاراز «لا شـــــان لا مونديـــــال» الجزائر رحلت 1029 نيجري خلال الأسبوع الماضي احباط عملية ارهابية استهدفت مقر أمن ولاية تيارت هل تعاملت الجزائر مع الطائفة الأحمدية في السياق القانوني والأمني؟ هدفنا المونديال ونملك الإمكانات لتحقيق ذلك الميني وبالبونتاكور ممنوعان داخل الجامعات بداية من هذه السنة الحكومة أمام حتمية إجراءات ضريبية جديدة على المواطن 1900 تاجر بـ 10 ولايات بالجنوب معنيون بالمناوبة وزارة التجارة تؤكد عدم وجود عطر رولاكس في الأسوق المعاناة من آثار التجارب النووية الفرنسية ستستمر لعقود من الزمن نات كوم تجنّد 5000 عامل و400 شاحنة مصالح الشرطة تدعو إلى الحيطة والحذر للحد من حوادث المرور تخصصات تكوينية جديدة في مجال الرقمنة نقابة ممارسي الصحة تعقد لقاء استثنائيا وتهدد بالتصعيد نقابة سونلغاز تتهم قيتوني بخرق قوانين التوظيف الأمراض المزمنة تتسبب في وفاة الجزائريين بالبقاع المقدسة أفسيو يوزّع 10 آلاف محفظة مدرسية على التلاميذ المعوزين اعتقال الأحمديين تعدٍّ على الدستور والمواثيق الدولية ولا توجد أدلة لإدانتهم الإنجيليون والتكفيريون والأحباش يهددون تديّن الجزائريين ظهور الكركرية في الجزائر مرتبط بأحداث متسارعة في المنطقة المغاربية حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ستدخل المحليات في 43 ولاية مراجعة العقوبات المفروضة على المقاولين المخالفين لمعايير البناء الأرسيدي يندد بالتجاوزات الحاصلة في ولاية تيارات سونلغاز سددت 30 مليار دج من ديونها خلال سنتين الجيش يحجز أسلحة حربية ويدمر 5 مخابئ للإرهاب بأدرار وبجاية أحزاب تتسول مترشحين وأخرى تبحث عن توقيعات تحضيرا للمحليات إنشاء 19 مؤسسة مصغرة في مجال رسكلة النفايات بالشلف ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية عشية العيد والدخول الاجتماعي مصالح الأمن توقف زعيم الأحمدية محمد فالي بالنعامة 65 جزائريا حصلوا على تأشيرة مجانية لروسيا وزير السياحة يعاين مشروع صيانة فندقي سيبوس والمنتزه بعنابة التلفزيون الجديد أل جي OLED يفوز في أعلى تصنيفات 3500 تاجر لضمان مداومة عيد الأضحى في العاصمة أسعار النفط تسجّل تذبذبا جديدا وتتراجع إلى 51 دولارا عاشور يتهم ربراب بممارسة ضغوطات لإنشاء وحدته الخامسة أويحيى يلغي تجميد مشاريع قطاع التربية لاحتواء 09 ملايين تلميذ حفصي تؤكد دعم النساء الجزائريات لكفاح الشعب الصحراوي فرنسا تتجاهل الجزائر وتغيّب دورها في مواجهة الحرقة وأزمة ليبيا توقيف 5 مهربين و49 حراقا بـ 10 ولايات المديرية العامة للأمن الوطني تتعزز بـ 1300 شرطي لغة الإشارة
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. تدعيم قطاع البريد بالمحمدية ضرورة ملحة لدى السكان

لتخفيف الضغط المركز الحالي

تدعيم قطاع البريد بالمحمدية ضرورة ملحة لدى السكان

  03 سبتمبر 2017 - 16:41   قرئ 23 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
تدعيم قطاع البريد بالمحمدية ضرورة ملحة لدى السكان

ناشد سكان بلدية المحمدية شرق العاصمة السلطات المحلية وعلى راسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، بضرورة إعادة فتح مركز بريدي ثان لتخفيف الضغط على المركز الحالي خاصة في ظل الارتفاع الكبير للكثافة السكانية بالمنطقة.

 
 اشتكى العديد من قاطني بلدية المحمدية خلال حديثهم لـ» المحور اليومي» من جملة النقائص المسجلة على مستوى حدود إقليم المنطقة والتي يأتي في مقدمتها نقص المراكز البريدية، هذا ما زاد من تذمرهم واستيائهم، وحسب ما أكده من التقينا بهم بأن المركز البريدي الحالي يشهد على مدار أيام الأسبوع توافد عدد كبير من الوافدين عليه إذ ومع حلول الساعات الصباحية الأولى تتشكل طوابير طويلة من المواطنين، كما أفاد البعض بأن هذا المركز يتوافد عليه العديد من الأشخاص من مختلف البلديات كون هذا المركز يتواجد بالقرب من الطريق الرئيسي.
وفي ذات  السياق أبدى الموظفون في حديثهم لنا عن تأسفهم من الاكتظاظ والضغط الدائم بالمركز وبالتحديد في المواسم الخاصة كالأعياد، وقد أوضح هؤلاء أنه بات لا يتسع للجميع ولا يمكن العمال من تلبية كافة طلبات الزبائن في فترة قصيرة جراء النقص في عدد الموظفين، إضافة إلى ضيق المقر، مما يدفع المواطنين إلى الانتظار لساعات طويلة أمام الشبابيك، مشكلين طوابير غير متناهية منذ الساعات الأولى من الصباح، لتزيد درجة المعاناة بالنسبة لبعض الوافدين خاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين يواجهون مصاعب عديدة في سحب أموالهم في ظروف جيدة، وعليه يطالب سكان بلدية المحمدية مديرية البريد للعاصمة الإسراع في برمجة بناء مقر بريدي جديد يستجيب لحاجيات الزبائن وتسهيل عملية سحب الأموال على المواطن وإجراء معاملات أخرى في أحسن الظروف.
 
زهرة قلاتي
 
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات