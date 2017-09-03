تدعيم قطاع البريد بالمحمدية ضرورة ملحة لدى السكان

ناشد سكان بلدية المحمدية شرق العاصمة السلطات المحلية وعلى راسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، بضرورة إعادة فتح مركز بريدي ثان لتخفيف الضغط على المركز الحالي خاصة في ظل الارتفاع الكبير للكثافة السكانية بالمنطقة.

اشتكى العديد من قاطني بلدية المحمدية خلال حديثهم لـ» المحور اليومي» من جملة النقائص المسجلة على مستوى حدود إقليم المنطقة والتي يأتي في مقدمتها نقص المراكز البريدية، هذا ما زاد من تذمرهم واستيائهم، وحسب ما أكده من التقينا بهم بأن المركز البريدي الحالي يشهد على مدار أيام الأسبوع توافد عدد كبير من الوافدين عليه إذ ومع حلول الساعات الصباحية الأولى تتشكل طوابير طويلة من المواطنين، كما أفاد البعض بأن هذا المركز يتوافد عليه العديد من الأشخاص من مختلف البلديات كون هذا المركز يتواجد بالقرب من الطريق الرئيسي.

وفي ذات السياق أبدى الموظفون في حديثهم لنا عن تأسفهم من الاكتظاظ والضغط الدائم بالمركز وبالتحديد في المواسم الخاصة كالأعياد، وقد أوضح هؤلاء أنه بات لا يتسع للجميع ولا يمكن العمال من تلبية كافة طلبات الزبائن في فترة قصيرة جراء النقص في عدد الموظفين، إضافة إلى ضيق المقر، مما يدفع المواطنين إلى الانتظار لساعات طويلة أمام الشبابيك، مشكلين طوابير غير متناهية منذ الساعات الأولى من الصباح، لتزيد درجة المعاناة بالنسبة لبعض الوافدين خاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين يواجهون مصاعب عديدة في سحب أموالهم في ظروف جيدة، وعليه يطالب سكان بلدية المحمدية مديرية البريد للعاصمة الإسراع في برمجة بناء مقر بريدي جديد يستجيب لحاجيات الزبائن وتسهيل عملية سحب الأموال على المواطن وإجراء معاملات أخرى في أحسن الظروف.