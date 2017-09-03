أزمة وقود بتندوف أيام عيد الأضحى

تواصلت أمس ولليوم الثالث على التوالي بولاية تيندوف الحدودية أزمة التذبذب في التزود بمادة الوقود، وضعا جعل غالبية محطات الخدمات العمومية والخاصة تشهد اكتظاظا رهيبا، موازاة مع ذلك فقد فضلت مصالح نفطال بالولاية التزام الصمت عوض البحث عن حلول جذرية للمشكل القائم .

أبدى العشرات من سائقي المركبات النفعية والسياحية وشاحنات الوزن الثقيل بولاية تندوف في تصريح لهم مع جريدة «المحور اليومي» عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من تواصل معضلة النقص الفادح في التزود بالوقود بنوعيه البنزين والمازوت خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما جعل غالبية المحطات الخاصة بتقديم الخدمات تعيش مظاهر الاكتظاظ والطوابير غير المنتهية للمركبات بمختلف أشكالها وأنواعها.

وفي سياق ذي صلة فلم تستبعد مصادرنا ارتباط المشكل العالق بتفشي ظاهرة التهريب بدليل إحباط الأمن المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بالمجموعة الولائية للدرك الوطني وبالتنسيق مع مفتشيات أقسام الجمارك الجزائرية عشية حلول عيد الأضحى المبارك لمحاولة تهريب 18600 لتر من الوقود باتجاه دولة موريتانيا وذلك عقب إكتشاف مستودع سري للتخزين المواد الطاقوية بقرية حاسي عمار بنفس الولاية، ومما يحز في نفوس محدثونا أن مصالح نفطال بتيندوف لم تلتزم بتعليمات الوصايا والسلطات المركزية الرامية لتوفير الحد الأدنى من الخدمة خلال ذات المناسبة الدينية، حيث طالب أصحاب المركبات من الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في أسباب ندرة الوقود الذي تسبب في شل الحركة المرورية والتجارية والصحية المكلفة بتوفير المناوبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

من جهة ثانية فقد أكد متابعون للشأن المحلي بالولاية المذكورة أن ازمة التذبذب في توفير الوقود ليست وليدة اليوم وتتكرر مع كل مناسبة وطنية ودينية حسب قولهم .