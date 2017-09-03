جمعنا 280 طنا من خلال يومي العيد بتيزي وزو

بلغت كمية النفايات التي تم جمعها خلال يومي العيد بتيزي وزو 280 طن، حيث أن أكثر من 50 بالمائة منها عبارة عن بقايا الأضاحي، وذلك حسبما أكده، أمس مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري فروج مراد في تصريحاته لـ،»المحور اليومي».

قال مدير مؤسسة «كودام» للنظافة على مستوى إقليم بلدية تيزي وزو، إن عملية جمع ورفع النفايات خلال يومي العيد سخرت لها إمكانيات مادية وبشيرة جد معتبرة كان لها الشأن الكبير في تجنب تكرار سيناريوهات السنوات الماضية وتراكم النفايات في وشوارع عاصمة الولاية وما جاورها من مناطق والقرى التابعة لبلدية تيزي وزو، حيث بلغ تعداد العاملين الذين تم تجنيدهم خلال 48 ساعة الماضية، 30 عاملا من أصل 86 تتضمنهم المؤسسة، إضافة إلى 20 شاحنة وجرافة و14 سائقا، وعن كمية النفايات التي تم جمعها صرح المتحدث، أنها بلغت 280 طنا وهو الرقم الذي يعتبر منطقيا بسبب أن الأغلبية من سكان المدينة يتوجهون إلى القرى لقضاء العيد. كما أضاف مراد فروج أن أغلبية النفايات التي تم جمعها خلال اليومين المنصرمين، هي عبارة عن بقايا أضاحي العيد، وبنسبة قدرت أكثر من 50 بالمائة. والآمر الذي استحسن –بحسبه- هذه المرة يكمن في احترم المواطنين نقاط رمي بقايا الأضاحي وكذا كيفية إلقائها داخل أكياس بلاستيكية ما سهل عملية أعوان النظافة والحد من تعفنها وانتشار الروائح الكريهة، وهي النتائج المحققة بعد الحملات التحسيسية التي تبنتها المؤسسة عشية عيد الأضحى والتي لقيت صدى كبريا لدى المواطنين. من جهة أخرى وعن مخطط العمل المستقبلي لمؤسسة «كودام» صرح مديرها فروج مراد، أن هناك من خارطة طريق جديدة ستطرح قريبا على مجلس إدارة المؤسسة لمناقشتها والموافقة عليها، إذ تتضمن أساسا عدة تدابير تهدف عموما إلى التحسين من مستوى ونوعية الخدمات المقدمة وكذا تدعيم طاقمها البشري وحظيرتها من الشاحنات وغيرها من الأمور الأخرى التي بمقدورها المضي قدما في هذا المجال واسترجاع لعاصمة جرجرة خاصة وجها المفقود بإشراك جميع الفاعلين في الميدان والأطراف المعنية من قطاعات عمومية وجمعيات ولجان محلية. وفي سياق أخر أكد المتحدث على أن من بين جديد مؤسسة «كودام» لرفع وجمع النفايات خلال الدخول الاجتماعي القادم، يتمثل وإلى جانب إطلاق عملية جمع وفرز النفايات على مستوى المؤسسات التربوية، كما سبق وأن تم الإعلان عنه في إحداث تغيير في رزنامة وتوقيت عمل أعوان المؤسسة المكلفين في تنظيف شوارع وأزقة مدينة تيزي وزو، حيث أن 80 بالمائة من العملية ستنجز إبان الفترات الليلية عكس ما هو معتمد حاليا، مع الإقدام على غسل الأرصفة باستعمال المياه ابتداء من الأسبوع القادم.