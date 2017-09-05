كان يحتال على المواطنين بوعود كاذبة

الدرك الوطني بتيبازة يوقف مشتبه فيه لانتحال صفة ضابط سامي في الجيش

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من وضع حد لنشاط مشتبه فيه بتهمة انتحال صفة يحتال على المواطنين بوعود كاذبة و يستغل الصفة المنتحلة للتسلل. حيث تم توقيفه بتهمة انتحال صفة تزوير واستعمال المزور اضافة الى متورطين آخرين توسطا في القضية.

تعود وقائع القضية بناءا على معلومات مفادها أن الشخص ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش قام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة بوضع خطة محكمة و تكثيف عنصر الاستعلام و ايقاف المتورط الرئيسي الذي كان على متن سيارته وبحوزته بطاقة مهنية عسكرية مزورة . مواصلة للتحقيق من طرف فصيلة الأبحاث تم حجز بمنزل المعني بطاقة عسكرية مزورة و كذا مسدس آلي نوع بيريطا ، 3 بندقيات صيد ، خراطيش ذخيرة ، غمد جلدي ، كما تم توقيف متورطين اخرين في القضية . تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية.

نوال الهواري