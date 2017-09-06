من أجل توفير دخول اجتماعي آمن

أمن ولاية تيبازة يضع تشكيلاته عبر كامل المؤسسات التربوية

قام امن ولاية تيبازة بوضع تشكيلات أمنية عبر كامل المؤسسات التربوية التابعة لقطاع الامن الوطني تزامنا والدخول الإجتماعي 2017-2018 لمرافقة التلاميذ وعائلاتهم خاصة أطوار الابتدائي وذلك من أجل توفير دخول مدرسي آمن ومريح .ويأتي هذا لحرص وحدات الامن لمحاربة ظاهرة الاعتداءات والاختطاف التي باتت تهدد الأطفال. كما عمدت على توزيع مطويات وملسقات الخاصة بالرقم الاخضر 104..كعمل تحسيسي وتوعوي بأهميته لدى العائلات وعدم التردد في استخدامه من اجلالحفاظ على سلامة المولطنين خاصة فئة الأطفال.

نوال الهواري