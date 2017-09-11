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غياب تام للتنمية المحلية وتهميش من قبل المسؤولين

عائلات حي الزعاترية ببلدية المعالمة تناشد زوخ التدخل

  11 سبتمبر 2017 - 13:38   قرئ 14 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
عائلات حي الزعاترية ببلدية المعالمة تناشد زوخ التدخل

ناشدت العائلات التي تقطن حي الزعاترية الواقع بالمنطقة الحدودية بين البليدة وغرب العاصمة والي الجزائر عبد القادر زوخ الالتفات لوضعهم الذي أصبح عنوانه التهميش والإقصاء الكلي -حسبهم- من برنامج التنمية لدى المجلس الشعبي البلدي لبلدية المعالمة، فالغياب التام للمرافق التنموية ساهم في تزايد معاناتهم يوما بعد يوم.

 
يعيش سكان حي الزعاترية غرب العاصمة في ظروف لا تتوفر فيها أدني شروط العيش الكريم بسبب تهميش المسؤولين لهم، و ضاعف من معانتهم موقعهم الحدودي بين ولايتي البليدة والجزائر، حيث يتخبط الحي في عدة مشاكل ونقائص حالت دون عيش مواطني هذه المنطقة المعزولة في ظروف لائقة، ومن بين أبرز النقائص التي يعاني منها الحي مشكلة اهتراء الطرقات التي تتحول في فصل الشتاء إلى مجارٍ مائية ومسالك وعرة يعجز المارة عن اجتيازها كما تتعطل المركبات التي تمر عبر الطرقات نظرا لاهترائها الكبير، دون التحدث عن الانعدام التام للأرصفة، بحكم أن الطرقات لم تستفد من أي عمليات التزفيت منذ سنوات، أما بالنسبة للطرقات الرئيسية فقد انطلقت عملية إعادة تهيئتها منذ سنة 2015، إلا أن المشروع لم ينته بعد وزاد الطينة بلة وضاعف معاناة السكان. وتحدث السكان عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في فصل الشتاء ناهيك عن الانعدام الكلي لخدمة الإنارة العمومية مما يحظر عليهم التجول ليلا. وبالنسبة لشبكة قنوات الصرف الصحي فلم يتم ربط البيوت بها بعد أما إن وجدت فتكون مسدودة. ويشهد مسجد الحي وضعا كارثيا بعدما أصبح محروما من التزويد بالمياه الصالحة للشرب، فضلا عن أشغال توصيل حي عدل الجديد بشبكة غاز المدينة من مدينة المعالمة مرورا بحي الزعاترية على مسافة 3 كلومترات، وتشرف على إنجاز هذا المشروع شركة كوسيدار، ولم تنته أشغاله بعد رغم بدايتها في جوان 2016 تاركة الطريق محفورا منذ ذلك الوقت رغم ما يشكله ذلك من مخاطر على السيارات والراجلين. وفي هذا الصدد طالب سكان حي الزعاترية التابع إداريا لبلدية المعالمة غرب العاصمة بتدخل والي الجزائر من أجل انتشالهم من الوضع الكارثي الذي تسبب فيه تهميش السلطات المحلية بالدرجة الأولى، وشددوا على ضرورة إدراج مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من معاناتهم اليومية.
 
خليدة تافليس
 

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