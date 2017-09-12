قطاع التربية والتعليم العالي يتعززان بـ 9000 مقعد بيداغوجي نهاية 2017

كشف محمد بركون المدير الولائي للتجهيزات العمومية أن قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بولاية الجزائر سيتعززان مع نهاية 2017 بقرابة 9000 مقعد بيداغوجي، ضمنها ما يناهز 5000 مقعد في الطورين المتوسط والثانوي، وقرابة 4000 مقعد بيداغوجي جامعي و4000 سرير، فضلا عن هياكل جامعية على غرار مطاعم مركزية ومكتبات.

أفاد بركون أن قطاع التربية سيشهد إنهاء كافة أشغال إنجاز 4 ثانويات بطاقة استيعاب 4000 مقعد بيداغوجي، ومتوسطة بطاقة استيعاب 720 مقعد، في أجل أقصاه نهاية سبتمبر الجاري، إلى جانب 4000 مقعد بيداغوجي جامعي بالمركب الجامعي بالجزائر 2 الواقع ببوزريعة وهو في طور الإنجاز، إضافة إلى نحو 4000 سرير بإقامة الجرف ومكتبة بجامعة الخروبة ومطعم مركزي جامعي بجامعة الجزائر 3 بدالي براهيم في غضون ديسمبر المقبل، بغية تعزيز الهياكل التربوية والجامعية في انتظار أن تسلم تدريجيا باقي المشاريع طور الإنجاز.

وأفاد المسؤول أنه تم الانتهاء 100 بالمائة من أشغال إنجاز ثانويتين بطاقة 2000 مقعد بيداغوجي، سعة كل واحدة منها 1000 مقعد بيداغوجي، تقع الأولى ببلدية السحاولة وسلمت يوم 31 أوت المنصرم، وكذا ثانوية أخرى بطاقة 1000 مقعد بيداغوجي ببلدية برج البحري وتم تسليمها أيضا في 30 أوت الماضي. وذكر المتحدث أنه سيتم الانتهاء من أشغال إنجاز ثانويتين توفران 2000 مقعد بيداغوجي، تقعان بكل من بلديتي باب الزوار وبرج الكيفان، سعة كل واحدة منهما 1000 مقعد، ومن المنتظر تسلمهما في 30 سبتمبر الجاري، حيث سيتم توصيلهما بشبكتي الغاز والكهرباء في انتظار استغلالهما مستقبلا، وفيما يتعلق بالطور المتوسط فإنه ينتظر استلام متوسطة جديدة بطاقة تقدر بـ 720 مقعد بحي بايسي بالمرجة ببلدية براقي نهاية شهر سبتمبر الجاري. وبخصوص مشاريع قطاع التعليم العالي، أشار المتحدث ذاته إلى أن كلية من 4000 مقعد بيداغوجي على مستوى المركب الجامعي الجديد الذي هو في طور الإنجاز بجامعة الجزائر 2 المتكون من 3 أجزاء، وقد وصلت نسبة الأشغال فيها إلى 90 بالمائة، وسيتم الانتهاء من أشغالها وتسليمها نهاية ديسمبر المقبل، فيما بلغت في الجناحين «أ» و»ب» نسبا متفاوتة تتجاوز 50 بالمائة، وقد خصص لها غلاف مالي قدر بـ 7 ملايير دينار. من جهة أخرى، ذكر المصدر أن قطاع الخدمات الجامعية بالعاصمة قد تدعم بمطعم مركزي على مستوى جامعة الجزائر 3، يتسع لـ 800 مقعد انتهت الأشغال به مؤخرا بنسبة 100 بالمائة، وسيدعم المرفق قدرة الإطعام -حسب المسؤول الولائي- بالنظر إلى ارتفاع عدد الطلبة بالمركز الجامعي مع كل موسم جديد إلى جانب مشروع آخر قيد الإنجاز للإقامة بسعة 3756 سرير بالجرف بباب الزوار، وسيتم تسلميه للوصاية ضمن مشاريع 2017.وأشار المتحدث إلى أن الأشغال جارية لإنجاز مشروع القطب الجامعي الجديد بمدينة سيدي عبد الله الذي سيوفر 20 ألف مقعد بيداغوجي و11 ألف سرير، ويعد هذا المشروع قطبا عصريا يتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا حسب بركون، حيث يضم عدة تخصصات ويغلب عليه الطابعان العلمي والتكنولوجي.وذكر المصدر في هذا السياق أن وتيرة الإنجاز على مستوى القطب الجامعي سيدي عبد الله قد بلغت 37 بالمائة في الجناح البيداغوجي 20 ألف مقعد، فيما وصلت الأشغال بالإقامة الجامعية 11 ألف سرير نسبة 58 بالمائة، ومن المرتقب استلام جزء من المشروع ممثلا في كلية الأرض والكون وكلية علوم الطبيعة والحياة في غضون نهاية 2018. وأشار بركون إلى أن باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز بهذا القطب تتمثل في خمسة هياكل، وهي كليات الإعلام والاتصال، علوم الهندسة والعلوم الأساسية المطبقة ومكتبة مركزية ومخبر للبحث العلمي، إلى جانب القرية الجامعية ومطاعم وقاعات للمحاضرات والمطالعة ستسلم تدريجيا.وبخصوص تقدم أشغال مشروع المكتبة المركزية بالقبة التي بلغت تكلفتها 14 مليار سنتيم، أوضح أنها بلغت نسبة 55 بالمائة، في حين وصلت أشغال إنجاز مكتبة بجامعة الخروبة تتسع لـ 250 مقعد نسبة 100 بالمائة، تم تسليمها في انتظار ربطها بشبكة الغاز والكهرباء لتدخل حيز الخدمة.