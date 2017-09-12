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حي صالومبي بالكاليتوس

السكان ينتظرون التفاتة جدية من منتخَبيهم

  12 سبتمبر 2017 - 13:30   قرئ 9 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
السكان ينتظرون التفاتة جدية من منتخَبيهم

ما زال قاطنو سكان صالومبي ببلدية الكاليتوس شرق العاصمة يتطلعون إلى التفات السلطات المحلية لانشغالاتهم، خاصة المتعلقة منها بمشاريع التحسين الحضاري، حيث تعاني المنطقة نقائص فادحة، على غرار اهتراء الطرقات وهاجس النقل الذي بات يؤرقهم.

 
بالرغم من الوعود التي أطلقها المنتخبون المحليون لقاطني المنطقة خلال الحملة الانتخابية بالاستجابة لكل انشغالاتهم، إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع، ليبقى هؤلاء المواطنون ينتظرون نصيبهم من التنمية المحلية التي غابت عنهم طيلة السنوات الفارطة رغم الشكاوى العديدة التي توجهوا بها للمسؤولين، حيث تم الرد عليها بالوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق، خاصة فيما يتعلق بغياب التهيئة في العديد من أحياء بلدية الكاليتوس، على غرار حيي الشراربة وصالومبي.وفي هذا السياق، أجمع سكان حي صالومبي في معرض حديثهم على أن الحي يشهد كثافة سكانية واسعة في الآونة الأخيرة، وفي المقابل لم يصاحبه تجسيد للمشاريع التي كان من المرتقب أن تجسد خاصة تلك المتعلقة بإعادة تهيئة الطرقات جراء انتشار الحفر والمطبات التي صعبت حركة السير لدى المارة والمركبات على حد سواء، لاسيما في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار، حيث قال السكان إن الوضع لم يعد يحتمل بسبب هذه الطرقات التي لم تخضع لأية عملية تهيئة منذ سنوات طويلة، مما جعل اجتيازها أمرا صعبا سواء على الراجلين أو أصحاب السيارات التي كثيرا ما تتعرض إلى أعطاب متفاوتة الخطورة، خلّفت لأصحابها خسائر مادية معتبرة، وهو الأمر الذي أرّق المواطنين كثيرا خصوصا التلاميذ، ونفس المعاناة يشتكي منها السكان في فصل الصيف بسبب تطاير الغبار وما تسبب فيه من إصابات للعديد من السكان بأمراض مستعصية كالحساسية، مؤكدين أنهم راسلوا السلطات المحلية مرات عديدة من أجل النظر في المطالب التي رفعوها إلا أنها كانت ترد عليهم بالوعود التي لم تر النور إلى يومنا هذا، مجددين نداءهم للجهات المحلية مطالبين بأخذها بعين الاعتبار. من ناحية أخرى، طرح السكان مشكل النقل الذي بات هاجسا يؤرق المسافرين، إذ يضطر سكان الحي المذكور إلى الانتظار لساعات حتى قدوم الحافلات على خط مفتاح-الكاليتوس والكاليتوس-الحراش، والتي تأتي مكتظة عن آخرها في غالب الأيام، ورغم هذا يفضلون ركوبها واقفين لتجنب التأخر عن الوجهات التي يقصدونها، مشيرين إلى انعدام الأرصفة والمواقف المخصصة للانتظار بسبب تقادمها وتكسّرها، حيث لم تعد تصلح للاحتماء فيها عند هطول الأمطار أو لاتّقاء أشعة الشمس.
وأمام هذه الأوضاع، يوجه سكان حي صالومبي نداء إلى المسؤولين المنتخبين من أجل برجمة مشاريع تهيئة من شأنها أن ترفع عنهم الغبن.
 
زهرة قلاتي  
 

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