تخصيص 18 مليار دينار لمديريتي التربية شرق وغرب العاصمة

خصصت ولاية الجزائر إعانات مالية لسد العجز الذي يشهده قطاع التربية بالمؤسسات التربوية بالولاية، حيث نال هذا القطاع حصة مالية قدرت بـ 18 مليار دينار من الميزانية الإضافية لنشاط 2017.

ساهمت الميزانية المالية الإضافية لنشاط 2017 في تدعيم القطاع التربوي الذي استفاد من ميزانية إضافية قدرت بـ 18 مليار دينار، من أجل تغطية النقائص المسجلة مع بداية الدخول المدرسي، حيث نال القطاع التربوي حصة الأسد من المبلغ الإجمالي بالاستفادة من 15 مليار لتجهيز المطاعم المدرسية التي تشهد نقصا خاصة في الجهتين الغربية والشرقية للعاصمة التي تعرف اكتظاظا كبيرا في مختلف الأطوار. وتم توزيع المبلغ المتبقي على اقتناء وتجديد العتاد المدرسي، وجاءت هذه الميزانية على خلفية التقارير السوداء التي رفعها أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى اللجنة المالية بذات المجلس فيما يتعلق بالظروف غير الملائمة للمؤسسات التربوية وكذا النقائص التي يعرفها قطاع التربية بولاية الجزائر. وفي هذا الشأن وجهت المصالح المعنية عقب المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2017 الأسبوع الفارط ما يقارب 18 مليار سنتيم للنهوض بهذه القطاعات واستكمال المشاريع العالقة، حيث نال قطاع التربية حصة الأسد من المبلغ الإجمالي بنسبة 80 بالمائة تجاوبا مع التقارير والملاحظات الأولية التي يتم إيفادها خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي. ووجهت اللجنة 15 مليار سنتيم للقطاع التربوي بهدف تحسين خدمة المطاعم وكذا العمل على إيفادها بكافة التجهيزات المختلفة، حيث استفادت مديرية التربية لشرق العاصمة من نحو مليار و380 مليون دينار لفائدة تجهيز المطاعم المدرسية، وهي مساوية للحصة التي استفادت منها مديرية التربية لغرب العاصمة، بينما تم تخصيص مليار سنتيم من أجل اقتناء عتاد وتجهيزات جديدة ستكون موجهة لفائدة المؤسسات التربوية بشرق وغرب العاصمة من أجل فتح مطاعم جديدة على مستوى الأحياء الجديدة، مقابل عمليات تجديد أخرى بالمؤسسات التي تشهد نقصا وتلفا في معداتها، كما تم توجيه 173 مليون دينار لعملية تجديد العتاد المدرسي، من أجل اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي بالنسبة للثانويات والمتوسطات وبعض المؤسسات التربوية الابتدائية، واستفاد قطاع التكوين المهني من حصة قاربت 17 مليون دينار لاقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مطاعم مراكز التكوين المهني بهدف تحسين مستوى الخدمات على مستوى الولاية.