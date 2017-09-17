تخصيص 18 مليار دينار لمديريتي التربية شرق وغرب العاصمة

شريط الاخبار
إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. تخصيص 18 مليار دينار لمديريتي التربية شرق وغرب العاصمة

ولاية الجزائر تقدم إعانات مالية لسد نقائص قطاع التربية

تخصيص 18 مليار دينار لمديريتي التربية شرق وغرب العاصمة

  17 سبتمبر 2017 - 10:12   قرئ 36 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
تخصيص 18 مليار دينار لمديريتي التربية شرق وغرب العاصمة

خصصت ولاية الجزائر إعانات مالية لسد العجز الذي يشهده قطاع التربية بالمؤسسات التربوية بالولاية، حيث نال هذا القطاع حصة مالية قدرت بـ 18 مليار دينار من الميزانية الإضافية لنشاط 2017.

 
ساهمت الميزانية المالية الإضافية لنشاط 2017 في تدعيم القطاع التربوي الذي استفاد من ميزانية إضافية قدرت بـ 18 مليار دينار، من أجل تغطية النقائص المسجلة مع بداية الدخول المدرسي، حيث نال القطاع التربوي حصة الأسد من المبلغ الإجمالي بالاستفادة من 15 مليار لتجهيز المطاعم المدرسية التي تشهد نقصا خاصة في الجهتين الغربية والشرقية للعاصمة التي تعرف اكتظاظا كبيرا في مختلف الأطوار. وتم توزيع المبلغ المتبقي على اقتناء وتجديد العتاد المدرسي، وجاءت هذه الميزانية على خلفية التقارير السوداء التي رفعها أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى اللجنة المالية بذات المجلس فيما يتعلق بالظروف غير الملائمة للمؤسسات التربوية وكذا النقائص التي يعرفها قطاع التربية بولاية الجزائر. وفي هذا الشأن وجهت المصالح المعنية عقب المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2017 الأسبوع الفارط ما يقارب 18 مليار سنتيم للنهوض بهذه القطاعات واستكمال المشاريع العالقة، حيث نال قطاع التربية حصة الأسد من المبلغ الإجمالي بنسبة 80 بالمائة تجاوبا مع التقارير والملاحظات الأولية التي يتم إيفادها خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي. ووجهت اللجنة 15 مليار سنتيم للقطاع التربوي بهدف تحسين خدمة المطاعم وكذا العمل على إيفادها بكافة التجهيزات المختلفة، حيث استفادت مديرية التربية لشرق العاصمة من نحو مليار و380 مليون دينار لفائدة تجهيز المطاعم المدرسية، وهي مساوية للحصة التي استفادت منها مديرية التربية لغرب العاصمة، بينما تم تخصيص مليار سنتيم من أجل اقتناء عتاد وتجهيزات جديدة ستكون موجهة لفائدة المؤسسات التربوية بشرق وغرب العاصمة من أجل فتح مطاعم جديدة على مستوى الأحياء الجديدة، مقابل عمليات تجديد أخرى بالمؤسسات التي تشهد نقصا وتلفا في معداتها، كما تم توجيه 173 مليون دينار لعملية تجديد العتاد المدرسي، من أجل اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي بالنسبة للثانويات والمتوسطات وبعض المؤسسات التربوية الابتدائية، واستفاد قطاع التكوين المهني من حصة قاربت 17 مليون دينار لاقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مطاعم مراكز التكوين المهني بهدف تحسين مستوى الخدمات على مستوى الولاية.
 
خليدة تافليس  
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات