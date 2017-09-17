استحداث دبلوم يعادل شهادة البكالوريا وإجراءات جديدة ستعيد الاعتبار للتعليم التقني

انتهت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر من تحضيرات الدخول المهني الجديد لسنة 2017 /2018 والذي سيكون يوم 24 سبتمبر الجاري، حيث ستنطلق أيام الانتقاء والتوجيه يوم غد الأحد بعد أن تم فتح أزيد من 21 ألف منصب.

كشف أحمد زقنون، مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر عن التحضيرات التي قامت بها مصالحه من أجل استقبال أزيد من 21 ألف متربص جديد مشيرا إلى استحداث الوزارة الوصية لشهادة جديدة تعادل شهادة البكالوريا ناهيك عن بعض المراسيم التي سنت للرفع بالقطاع.

في البداية ما جديد الدخول المهني 2017 / 2018؟





بالنسبة لجديد قطاع التكوين المهني لهذه السنة فيتمثل في صدور مراسيم جديدة وتنظيمات فيما يخص التعليم المهني بعدما كان هذا الأخير يحتوي على شهادتين شهادة التعليم المهني 1 و2 وبعد جهود الوزارة تم استحداث شهادة جديدة دبلوم التعليم المهني المتخصص، بحيث أن هذا الدبلوم سيكون معادلا لشهادة البكالوريا وسيسمح بفتح أفاق معادلة لتقني السامي وكذا المتحصلين على هذا الدبلوم، وهنا أدعوا أولياء التلاميذ إلى توجيه أولادهم إلى قطاع التعليم المهني الذي أصبح يعادل الشهادة المدرسية كون أن القطاع استرجع قيمته بعدما كان في سبعينيات القرن الماضي يعرف التعليم التقني الذي كان يدرس على مستوى الثانويات التقنية التي كانت تابعة لوزارة التربية سابقا بعد تخلي الوزارة الأخيرة عن هذه الثانويات التقنية قام بإعادة إدماجها وهذا بإعداد مراسيم ونصوص تنظيمية من إعادة الاعتبار للتعليم التقني تحت لواء التعليم المهني، حيث أصبح بإمكان التلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة في المتوسطات إكمال تعليمهم على مستوى مراكزنا ومعاهدنا وعلى حسب التخصص المطلوب حيث يمكن لهؤلاء الفئة من التلاميذ التقرب على مستوى مصالحنا من أجل توجيههم إلى المراكز التي يرغبون فيها على حسب اختصاصهم المختار.

ما هي السياسة المنتهجة من أجل منح المتربص التكوين المهني تمهيدا لولوجه عالم الشغل؟

فيما يخص التكوين المهني فإن المديرية اعتمدت هذه السنة شعارا يتمثل في «كيفية تطوير التكوين المهني عن طريق التمهين مع المؤسسات» وفي هذا الشأن قمنا بالاتفاق مع أزيد من 600 مؤسسة اقتصادية عمومية وخاصة على مستوى الجزائر العاصمة من أجل استقبال المتربصين في شتى التخصصات من أجل ولوجهم عالم الشغل، حيث يسمح هذا التمهين للمتربص بإيجاد منصب عمل بشكل مباشر لأن المؤسسة كانت في حاجة إلى هذا المتربص من أجل استدعائه كعامل، ناهيك عن مطالب بعض المؤسسات الاقتصادية المتمثلة في تكوين الشباب على حسب احتياجاتها وعدد المناصب المطلوبة، حيث يضمن المتربص منصب عمله قبل خروجه من مركز التكوين والتمهين، وهذه هي الاستراتيجية التي تتبناها مديريتنا.

هل هناك تخصصات جديدة؟

بالنسبة للتخصصات الجديدة فإن مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر ككل سنة تفتح أو تدعم تخصصات جديدة على حسب مدونة التخصصات المعمول بها منذ 2012 حيث يتم استحداث تخصصات جديدة على حسب الطلب سواء من سوق العمل أو الشريك الاقتصادي والمتمثل في المؤسسة التي تطلب في كل سنة دعمها بتخصصات تناسب طبيعة نشاطها.

وفي هذا الشأن قمنا بفتح سبعة تخصصات جديدة تتمثل في مجال السمعي البصري المتعلق بالصورة أو مجالات المكيكانيك وتخصصات تهتم بالخدمات مثل الفندقة والسياحة وحتى وكلات السفر والمجال الفلاحي وغيرها، حيث تبنت مديرية التكوين المهني سياسة تشجيع التكوينات والتخصصات التي لها علاقة بعالم الشغل والتي يكثر الطلب عليها من أجل تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب.

أين وصلت التسجيلات، وما هو عدد المناصب المتاحة هذه السنة؟

عن التسجيلات للدخول المهني الجديد فقد تم فتح 21500 منصب تكويني عبر كل مراكزنا الموزعة بإقليم ولاية الجزائر، حيث تم تخصيص أزيد من 10 آلاف منصب عن طريق التمهين ووصلت التسجيلات إلى حد الآن إلى أزيد من 16 ألف، حيث سيتم تسجيل أكبر عدد في الأسبوع الأخير من التسجيلات النهائية وقد يصل 20 ألف منصب.

هناك مدارس خاصة تم غلقها وأخرى منحت لها الاعتماد ما تعليقكم في الأمر؟

فيما يخص منح تراخيص فتح مدارس تكوينية جديدة فقد توافقت مصالحنا على منح الاعتماد لست مدارس تكوينية جديدة في المقابل وفي إطار الرقابة المشددة من طرف المديرية قمنا بسحب الاعتماد من خمس مدارس والتي خالفت دفتر الشروط أو حاولت التلاعب بالمتربصين، حيث وجدنا بعض المدارس تدرس تخصصات لم تكن مطابقة لشروط منح الاعتماد فقمنا بسحبها الفوري وبالتالي بقيت 243 مؤسسة خاصة تنشط على مستوى ولاية الجزائر ما يعادل 60 بالمائة من المدارس الخاصة عبر المستوى الوطني. كلمة أخيرة أوجه الدعوة إلى أولياء التلاميذ بضرورة متابعة أبنائهم الذين يتربصون في مراكز ومعاهد التكوين المهني والاهتمام بهم مثلهم مثل التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية الأخرى، كما أود الإشارة إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهني بات ينافس قطاع التعليم خاصة بعد أن أصبح المتخرج من قطاع التكوين المهني يلج مباشرة في عالم الشغل.