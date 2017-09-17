أزيد من 700 عائلة تناشد زوخ ترحيلها 

ما زالت أزيد من 700 عائلة بحي المرجة حسان القصديري ببلدية الشراقة تعيش ظروفا أقل ما يقال عنها إنها كارثية منذ ما يقارب 25 سنة في أكواخ من الصفيح والقصدير تنعدم فيها أدنى الشروط الضرورية للعيش الكريم، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل وترحيلها إلى مساكن لائقة تطلق من خلالها حياة البؤس والشقاء التي تتخبط فيها منذ عدة سنوات.

جددت700 عائلة تقيم بحي المرجة حسان القصديري الواقع في إقليم بلدية الشراقة مناشدة السلطات المعنية وعلى رأسها والي الجزائر عبد القادر زوخ التدخل من أجل انتشالها من الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها منذ ما يزيد عن ربع قرن من الزمن في أكواخ من الصفيح والقصدير تنعدم فيها أدنى شروط العيش الكريم وكذا إدراج أسمائها في قوائم العائلات المعنية بعملية إعادة الإسكان التي تباشرها مصالح ولاية الجزائر منذ جوان 2014 في أقرب وقت ممكن، وتمكينها من مساكن لائقة تطلق من خلالها حياة البؤس والشقاء التي تجثم على صدور العائلات القاطنة بهذا الموقع القصديري منذ عدة سنوات. وأكد سكان الحي في حديثهم لـ «المحور اليومي» أنهم منذ اليوم الأول لإقامتهم بهذا الموقع وهم يتجرعون كل أنواع المعاناة والحرمان، مضيفين في ذات السياق أن غالبية هذه عائلات الحي تقيم هناك منذ تسعينات القرن الماضي، وأنها قدمت إلى هذا الموقع من مختلف مناطق الوطن بسبب الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة، مبرزة أن الظروف الاجتماعية هي التي دفعت بها لاتخاذ هذه الأكواخ مأوى لها. من خلال الجولة التي قامت بها «المحور اليومي» بين أزقة هذا الحي لرصد انطباعات قاطنيه، أجمع هؤلاء السكان على مطلب رئيسي يتقدمون به للسلطات المعنية وعلى رأسها والي الجزائر عبد القادر وزخ، ويتمثل في تحديد موعد ترحيلهم إلى مساكن لائقة وانتشالهم من الوضع المزري الذي لم يعد يحتمل على حد تعبيرهم، معربين عن يأسهم من الانتظار الذي طال عمره. كما أردف محدثونا قائلين إنهم قاموا بمراسلة السلطات المحلية ورفع انشغالاتهم قصد التكفل بهم وإخراجهم من جحيم المعاناة التي يتجرعونها يوميا في ظل غياب أدنى ضروريات العيش المتمثلة في ترحيلهم إلى مساكن لائقة مثل باقي قاطني القصدير بالعاصمة، غير أن مطالبهم هذه لم تلق آذانا مصغية ولم تجد من يجسدها على حد وصفهم، مشيرين في ذات الصدد إلى أنهم لم يفقدوا الأمل في الحصول على مساكن لائقة تحفظ كرامتهم وكرامة أبنائهم. وأمام الوضع القائم، جددت العائلات القاطنة بحي المرجة حسان مناشدة والي الجزائر عبد القادر زوخ التدخل وترحليها إلى مساكن لائقة يطلقون من خلالها حياة البؤس والشقاء التي عمرت لعقود على حد تعبيرها.