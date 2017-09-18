تحسين الخدمات الصحية مطلب قاطني حي احمد فعوصي بالرغاية

يناشد سكان حي أحمد فعوصي التابع إداريا لبلدية الرغاية شرق العاصمة، الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة لأجل التدخل العاجل للوقوف على الخدمات المتدنية والغائبة، بالإضافة إلى وضعية الإهمال في جميع الأقسام بمختلف المراكز الصحية على مستوى حدود إقليم البلدية خاصة المركز العلاجي المتواجد على مستوى الحي المذكور انفا.

وخلال تواجدنا بالمركز العلاجي على مستوى حي أحمد فعوصي أول ما شد انتباهنا تلك الطوابير الطويلة من المرضى الذين كانوا متجمعين مع أطفالهم داخل المركز وهو ذات الأمر تعرف مختلف الأقسام كقسم المخصصة لفحص الرضع وقسم طب الأسنان، بالإضافة الى الطب العام ونظرا لصغر المستوصف الذي بات لا يستوعب عدد الوافدين عليه وما زاد من حدة الوضع نقص الممرضات اذ يوجد طبيب واحد في مصلحة الطب العام بالإضافة الى الغياب التام للمعدات والأجهزة الضرورية للكشف عن المريض على حد تعبير محدثونا، وهوما يفسره الضغط الذي يعيشه هذا المستوصف الصغير الذي يعود تشييده إلى سنوات ماضية الا أنه لم يعرف أية توسعة لغاية يومنا هذا. ومع الكثافة السكانية المتزايدة وتوافد المرضى عليه، خاصة في الفترات الصباحية تظل الطوابير الكبيرة من النساء والرجال المرضى تطبعه وهو المشهد المعبر عن وضع المركز. وفي هذا الشأن أكد محدثونا، أن مركز العلاج بحي أحمد الرغاية بات بحاجة إلى توسعة أو قيام السلطات المعنية ببناء مقر جديد يساهم في تقديم خدمة عمومية لائقة. وخلال تواجدنا بالمركز العلاجي على مستوى حي أحمد فعوصي أول ما شد انتباهنا تلك الطوابير الطويلة من المرضى الذين كانوا متجمعين مع أطفالهم داخل المركز وهو ذات الأمر تعرف مختلف الأقسام كقسم المخصصة لفحص الرضع وقسم طب الأسنان، بالإضافة الى الطب العام ونظرا لصغر المستوصف الذي بات لا يستوعب عدد الوافدين عليه وما زاد من حدة الوضع نقص الممرضات اذ يوجد طبيب واحد في مصلحة الطب العام بالإضافة الى الغياب التام للمعدات والأجهزة الضرورية للكشف عن المريض على حد تعبير محدثونا، وهوما يفسره الضغط الذي يعيشه هذا المستوصف الصغير الذي يعود تشييده إلى سنوات ماضية الا انه لم يعرف أية توسعة لغاية يومنا هذا. ومع الكثافة السكانية المتزايدة وتوافد المرضى عليه، خاصة في الفترات الصباحية تظل الطوابير الكبيرة من النساء والرجال المرضى تطبعه وهو المشهد المعبر عن وضع المركز.