العائلات المقصية من السكن ببوزريعة تحتج أمام مقر الولاية  

نظمت أمس العائلات المقصية من الاحياء القصديرية ببلدية بوزريعة بأعالي العاصمة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر احتجاج على تماطل الأخيرة في الرد على الطعون التي أودعتها منذ شهور، حيث شددت على ضرورة لقاء والي العاصمة عبد القادر زوخ شخصيا.

طابت العائلات المقصية التي تجمعت صبيحة أمس أمام مقر الولاية بضرورة مقابلة والي العاصمة من أجل التحدث معه عن الظروف القاسية التي يعيشونها في ظل التماطل الرد عن طعونهم التي اودعوها منذ ازيد من ثمانية اشهر، مبدين استيائهم من التوجه كل أسبوع او كل يوم إلى مقر الولاية أو مقر الدائرة الإدارية لبوزريعة للاستفسار عن وضعهم الذي طال، ولقد قامت مصالح الامن بتطويق المكان ومنع المحتجين الذين فاق عددهم المئة شخص التقرب من الباب الرئيسي للولاية، وقام أعوان الامن بصدهم وتفريقهم خاصة بعد ان تعالت أصواتهم وشعاراتهم المطالبة بضرورة مقابلة والي العاصمة عبد القادر زوخ شخصيا، من اجل إيصال الظروف القاسية التي يتجرعونها وجحيم انتظار الرد على طعونهم، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل وتم اعلامهم ان الوالي يستحيل استقبالهم لأنه كان بصدد قيامه بزيارة تفقدية الى غرب العاصمة ببلدية بابا احسن لتفقد مشاريع، وبعدها تفرق المحتجون وعادوا ادراجهم حاملين خيبة جديدة أمام الوعود التطمينية التي يسمعونها يوميا من طرف رؤساء البلدية أو الولاة المنتدبة لمقاطعاتهم الإدارية.