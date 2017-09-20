طالبوا بترحيلهم إلى سكنات لائقة

خطر انهيار الدويرات بالقصبة العتيقة يحدق بقاطنيها

لا يزال قاطني الدويرات بالقصبة العتيقة التي يقارب عدد سكانها 50 ألف نسمة يعيشون تحت تهديد خطر انهيار هذه الدوريات التي يزيد عمرها أكثر من ثلاثة قرون على رؤوس قاطنيها والموت تحت الأنقاض، بسبب حجم الاهتراء والتشققات والتصدعات التي طالت هذه البنايات بفعل العوامل الطبيعية وإدراج غالبيتها في الخانة الحمراء والمعرضة للانهيار في أي لحظة، وبالرغم من المطالب العديدة التي رفعها هؤلاء السكان والقاضية بضرورة ترحيلهم إلى سكنات لائقة بعد أن أصبحت هذه الدويرات خطر عليهم.

يشتكي قاطنو الدويرات بحي القصبة العتيق من تهديد خطر انهيار هذه الأخيرة على رؤوسهم في أية لحظة والموت تحت الأنقاض، بفعل الهشاشة والاهتراء والتصدعات التي طلتها وأضحت ظاهرة للعلن، فقد تآكلت جدرانها وتهاوت العديد من أسوارها وهو ما يهدد بانهيار دويرات أخرى بسبب تقاربها وتداخلها وهذا ما يعطي خصوصية للنسيج العمراني لهذه الأخيرة وهذا نظرا لارتكاز كل دويرة بجارتها، أما عن سكانها فهم يشكلون مزيجا متجانسا والذين عاشوا خلف أسوارها لعدة عقود من الزمن إلا أن النسيج العمراني للقصبة شهد في العقود الأخيرة تدهورا بفعل عدة عوامل أثرت على هذا الأخيرة وأضحى اليوم مهددا بالزوال والاندثار، إذ أن العديد من الدويرات والبنايات طالها الانهيار أو انهار أجزاء منها وأضحت خطرا على قاطنيها.

دويرات القصبة الإرث الحضاري المهدد بالانهيار

أبدى العديد من السكان تخوفهم من الحالة التي آلت إليها بناياتهم، بسبب التصدعات التي مست معظم أسوارها وتعرض العديد من أسقف هذه البنايات للانهيار وكذا تهاوي العديد من الأقبية الخشبية، جراء اهترائها بفعل الرطوبة العالية، مما جعل السكان يتجرعون مرارة العيش وسط التهديدات التي تحدق بهم، على غرار شارع الزيتون والهادي تمقريت اللذان يوجدان في حالة كارثية بعد أن سقطت العديد من البنايات الواقعة بهما، وحسبما أكده أحد سكان حي الهادي تمقريت فإن اغلب الدويرات الواقعة بالشارع أضحت عرضة للانهيار بسبب التصدعات التي مست جدران البنايات وأقبيتها، حيث تظهر التصدعات والتشققات في معظم أقبية البنايات، مشيرا إلى ضرورة ترحيل السكان وإعادة ترميم جل هذه البنايات تجنبا لوقوع ما لا يحمد عقباه وحماية هذا التراث الثقافي والحضاري من الزوال، مضيفا أنه من المحتمل أن تحدث انهيارات تحصد عشرات البنايات وهو ما قد يؤدى إلى هلاك قاطنيها وموتهم تحت الأنقاض.

قاطنو السكنات الضيقة يطالبون بحقهم في سكن لائق

إلى جانب معاناة العيش داخل هذه البنايات المهدد بالانهيار في أية لحظة، يواجه هؤلاء السكان مشكلا لا يقل أهمية عن سابقه، والمتمثل في ضيق السكنات التي أصبحت لا تسع لكامل أفراد العائلة، الأمر الذي جعلهم يعانون الأمرين داخل هذه المنازل، وحسب شهادة أحد السكان فإن هذا المشكل لا يقل أهمية عن ذي قبله والذي يتخبط فيه معظم سكان القصبة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه وبالرغم من جهود السلطات التي تقوم ببرمجة عمليات ترحيل وإعادة الإسكان، إلا أن هذه الجهود لم ترق إلى تطلعات السكان إذ لا يزال الكثير منهم يتجرعون كل أنواع المعاناة منذ عقود، ويعيشون تحت خطر الموت ردما تحت الأنقاض، مستدلا بالمطالب التي يقوم هؤلاء برفعها إلى السلطات المعنية في كل مرة تسمح لهم الفرصة من أجل تمكينهم من سكن لائق يصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم.

الانتشار الواسع للنفايات يشوّه صورة القصبة

وخلال تنقلنا من حي إلى آخر بعدد من أحياء القصبة أو المدينة القديمة كما يفضل البعض تسميته، انتابنا شعور بالحزن على الحالة التي آلت إليها شوارع القصبة وبنايتها، حيث تربعت النفايات على العديد من أزقة الأخيرة، ناهيك عن الانتشار الواسع لأكوام القمامة بكل من حي باب جديد وكذا شارع بوتان، مما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وتدهور الوضع البيئي، وفي خضم حديثنا مع بعض سكان الحي عن أسباب الانتشار الواسع لأكياس القمامة، أرجع محدثونا السبب إلى غياب الحاويات الخاصة برمي النفايات، مما ساعد على ظهور نقاط رمي عشوائية، مضيفا في ذات الصدد أنه وبالرغم النداءات المتكررة التي تقدم بها المواطنون والتي تدور فحواها حول تجسيد مبدأ النظافة بالقصبة في إطار الحفاظ نظافة المحيط وعلى سلامة المواطنين، وكذا لضمان سلامة الإرث الثقافي.

تراث القصبة في طريق الزوال

صادفنا أثناء جولتنا الاستطلاعية بعض الحرفيين الذين ما يزالون يقاومون متمسكين بحرفة اكتسبوها من أبائهم، كما تقاوم القصبة العتيقة الزوال، بعد أن تعرضت لعدة ضربات أخارت قواها وأرهقتها، حيث صادفنا عمي بوجمعة البالغ من العمر خمس عقود، والذي يعد من بين الصناع القلائل الذين مازالوا يمارسون مهنة النقش على النحاس التي ورثها عن والده، أين روى لنا أسباب اندثار الحرفيين وأصحاب الحرف التقليدية الذي فضل بعضهم إعتزالها لغياب الربح وآخرون لعدم توفر المادة الأولية، وقال» أن تراجع الحرف التقليدية ترجع إلى عدة نسبها تجار الحرف التقليدية يرجع إلى عدة عوامل من بينها لغياب الدعم من الدولة، مما أدى إلى تقهقر وضع الأخيرة، أما عن صناع النحاس فلم يبق غيري في حي القصبة نظرا لغلاء المادة الأولية، وتوفر نحاس بنوعية أقل ما يقال عنها أنها لا ترقى للمعايير المعمول بها، مضيفا في ذات الوقت، «أن نقص العائدات التي نجلبها جراء غلاء السلع والأواني المصنوعة من مادة النحاس مقارنة مع أواني الألمنيوم، ساهمت بشكل كبير في انقراض هذه الصناعة التي اعتبرها بمثابة لموروث الثقافي للقصبة وللجزائر ككل.

عبد الله بن مهل