اضطرابات في توزيع المياه الأسبوع المقبل بالعاصمة

ستشهد عدد من بلديات شرق ووسط الجزائر العاصمة من 24 إلى 28 سبتمبر اضطرابات في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب، بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر بالحامة من أجل صيانة ظرفية، حسبما كشفت عنه مؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر «سيال» في بيان لها.

أوضح البيان أن عدد من بلديات شرق ووسط الجزائر العاصمة من 24 إلى 28 سبتمبر اضطرابات في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب، بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر بالحامة من أجل صيانة ظرفية. وأضاف ذات البيان أن شركة المياه والتطهير برمجت مؤسسة الحامة لتحلية المياه، القائمة باستغلال محطة تحلية مياه البحر بالحامة، وهذا من خلال توقف كلي للمحطة لأشغال الصيانة السنوية.وأشار نفس المصدر أن هذا التوقف سيترتب عنه عجز في الإنتاج سيولد بعض الاضطرابات في المياه الصالحة للشرب على مستوى شرق ووسط الجزائر العاصمة، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراءات من طرف مؤسسة سيال في الميدان لتغطية جزء من الإنتاج والتقليل من التأثير على المواطنين. ولهذا ستضع مؤسسة سيال جهاز للتوزيع عن طريق خزانات المياه، لتزويد الهيئات العمومية والإستشفائية لتخفيف الضرر، وتزويد السكان كذلك حسب إمكانياتها، كما طمأنت مؤسسة سيال أن الوضعية ستعود الى مجراها تدريجيا خلال يوم الخميس 28 سبتمبر.