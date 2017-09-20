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بهدف القضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام

قطاع التربية بالعاصمة يتدعم بـ 20 مؤسسة جديدة

  20 سبتمبر 2017 - 13:35   قرئ 9 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
قطاع التربية بالعاصمة يتدعم بـ 20 مؤسسة جديدة

استفادت الأحياء السكنية الجديدة مؤخرا عدد من المرافق التربوية لتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ والفوضى التي تعرفها العديد من المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة خاصة بالأحياء السكنية الجديدة.

 انتهت المصالح المعنية من إنجاز عدد من المؤسسات التربوية حيث تم استلام ما يقارب 6 متوسطات جديدة بهدف تحقيق التوزان بين الوافدين الجدد عبر 6 بلديات عانت لسنوات من الضغط منها تسليم متوسطة تتسع لأزيد من 600 طالب ببلدية الحمامات واخرى ببلدية تسالة المرجة، بني مسوس وبرج الكيفان كتعويض عن المؤسسة التي تم تهديمها بهدف إعادة استغلال عقارها نظرا للحالة الكارثية التي كانت عليها ومتوسطة اخرى ببلدية براقي ايضا متوسطتين ببلدية الحراش بحي السكني الجديد رشيد كوريفة. أما بالنسبة لثانويات فقد تدعم القطاع بثانويتين الأولى ببلدية الرغاية والتي تتسع لحوالي 1000 طالب ثانوي واخرى ببلدية بني مسوس  ناهيك عن فتح 8 مجمعات مدرسية جديدة كتعويض عن 12 حجرة على مستوى 5 بلديات والمتمثلة في كل من الابيار، بوزريعة، الكاليتوس، بوروبة وبرج الكيفان الى جانب 14 مجمع مدرسي جديد  والمتوزع على كل من بلديات عين البنيان والسطاوالي، اولاد الشبل وكذا الحراش، براقي، الكاليتوس، الرويبة وبرج البحري والتي سيتم تسليمها نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير ، حيث سيتم تزويدها بـ 6 مطاعم مدرسية الى جانب برمجة اعادة تهيئة المطاعم القديمة، منها كمطعم الابيار الذي برمجته السلطات لإعادة تهيئته و بوزريعة، برج البحري، الرغاية، سحاولة وسويدانية، ناهيك عن تواصل الاشغال على مستوى 3 متوسطات جديدة منها جسر قسنطينة، براقي وبئر توتة، ناهيك عن 5 ثانويات ايضا لتحقيق التوزان بقطاع التعليم والتي تتوزع على مستوى بلديات برج البحري، برج الكيفان، باب الزوار، السحاولة وبابا حسن. وللإشارة فالرغم من فتح هذا العدد من المؤسسات التربوية الا ان مشكل الاكتظاظ بالمدارس ما يزال مطروحا وهذا يعود الى التزايد الكبير لعدد المتمدرسين مقارنة بإنجاز المؤسسات التربوية الضئيل.

 خليدة تافليس
 

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