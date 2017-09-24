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 استفادت من مقر جديد ببلدية أولاد موسى

«أنام» خميس الخشنة توظف 307 طالب عمل أغلبهم في القطاع الخاص

  24 سبتمبر 2017 - 14:06   قرئ 23 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
«أنام» خميس الخشنة توظف 307 طالب عمل أغلبهم في القطاع الخاص

تمكنت الوكالة المحلية للتشغيل بخميس الخشنة بولاية بومرداس، من توظيف 307 طالب عمل، خلال الفترة الممتدة من 9 جويلية إلى غاية 31 أوت، 92 بالمائة منهم تم تشغيلهم في القطاع الخاص بينما وظف العمومي 8 بالمائة.

 
أفادت رئيسة الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس، نجية لونيس، أنه قد تم تسجيل أكثر من 1230 طالب عمل من مختلف المستويات التأهيلية، وأكثر من 458 عرض عمل تم إيداعه على مستوى الوكالة.  في السياق ذاته، تمكنت الوكالة المحلية بخميس الخشنة، من الظفر بمقر جديد في إطار خدمة الاستثمار ومرافقة المؤسسات الصناعية الناشطة في إقليم دائرة خميس الخشنة من خلال اسداء حاجياتهم من اليد العاملة. ويتواجد المقر ببلدية أولاد موسى، ويأتي تشييد هذا الصرح العمومي للتخفيف معاناة تنقل شباب دائرة خميس الخشنة الذي انهكته ظروف التنقل عبر وكالات التشغيل المتواجدة بولاية بومرداس لإيداع ملفات وطلبات الحصول على منصب عمل، على اعتبار أن دور الوكالة هو لعب دور الوسيط بين عارض لمناصب عمل وطالبه خاصة من فئة الشباب البطال وكذا حاملي الشهادات الجامعية. للإشارة فإن مهام وكالات التشغيل، لا يقتصر في دور الوساطة بين وطالبي العمل، بل يتمحور كذلك في نشاطات مرافقة طالبي العمل من خلال تنظيم ورشات تكوينية في التحكم في تقنيات البحث عن العمل، ورفع قابليتهم في التوظيف وتأطير مشاريعهم المهنية، كما تقف على تسيير جهاز المساعدة على الادماج المهني وتحسيس الشباب على التكوين وتطوير الكفاءات من خلال الأيام الإعلامية المزمع تنظيمها لهذه السنة بهدف ترقية الشغل وتمكين طالبي العمل للولوج عالم الشغل.
 
حكيمة ذهبي
 

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