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حي الصومام ببلدية باب الزوار

السكان يشتكون اهتراء الطرق والازدحام المروري

  25 سبتمبر 2017 - 14:49   قرئ 23 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
السكان يشتكون اهتراء الطرق والازدحام المروري

يشتكي سكان حي الصومام ببلدية باب الزوار شرق العاصمة من الحالة المزرية التي آلت اليها شبكة الطرق التي تعرضت للاهتراء وانتشار الحفر والمطبات، وهو ما تسبب في صعوبة التنقل عبرها خاصة في فصل الشتاء على خلفية انسداد البالوعات، منددين بعدم تحرك السلطات المحلية رغم العديد من الشكاوى التي قاموا برفعها.

يعاني سكان حي الصومام ببلدية باب الزوار من تردي شبكة الطرقات التي تعرف حالة جد متقدمة من الاهتراء، حيث تنتشر على طولها الحفر والمطبات متسببة في صعوبة تنقل قاطنيه، وأكد هؤلاء السكان أن حيهم يعاني غياب مشاريع إعادة تهيئة طرقات حيهم، مضيفين في ذات السياق أن هذا المشكل تسبب في انسداد البالوعات وكذا شبكة قنوات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى غرق الحي في مياه الأمطار التي تتجمع في برك من المياه والأوحال.  وأشار محدثونا إلى أنهم يتخبطون في هذا المشكل منذ مدة وسط غياب تام للسلطات المعنية التي لم تكلف نفسها عناء التحرك لإيجاد حل نهائي وادراج مشروع تعبيد وتهيئة الطرق المهترئة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم خاصة عند تهاطل الأمطار في الشتاء، وفي ذات الصدد عبر عدد من المواطنين عن سخطهم من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها رغم الشكاوى المتعددة التي قدمت للمصالح المحلية، مقابل وعود بإعادة تحسين الطرقات لكن دون تجسيد على أرض الواقع. وعلى غرار مشكل اهتراء الطرقات، يشتكي سكان ذات الحي كذلك من الفوضى والازدحام الذي يتسبب فيه أصحاب محلات بيع قطع الغيار والزبائن على حد سواء، حيث يقدم هؤلاء على غلق الطريق أمام حركة السير لمدة طويلة في عملية نقل البضائع مما يولد حالة من القلق والغضب الذي ينتاب السكان ومستعملي هذه الطرقات على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى ضيق هذه الأخيرة.

عبد النور. س    
 

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