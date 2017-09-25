أزمة سكن خانقة واستفحال التجارة الفوضوية

باب الوادي.. مشاكل مستعصية تحاصر السكان ومطالب عالقة

ما تزال بلدية باب الوادي بالعاصمة تعرف حركة تنموية بطيئة جراء جملة الانشغالات والنقائص التي طرحها القاطنون على غرار غياب التهيئة والانتشار الواسع للقمامة بالإضافة الى مشكل البنايات الهشة وسكان الأسطح والأقبية، هذا الوضع الذي بات يستدعي تدخل الجهات المحلية والولائية في أسرع وقت.

ارتأت «المحور اليومي» خلال الجولة الاستطلاعية لمختلف الأحياء الشعبية لباب الوادي الوقوف على انشغالات المواطنين، الذين طرحوا لنا مشاكلهم بقوة بسبب الوضعية التي آلت إليها بيوتهم وسط تلك الأحياء المنسية، آملين تحرك الجهات المحلية.

سكان الأقبية والبنايات الهشة يستعجلون الترحيل

لا تزال العشرات من العائلات القاطنة بمختلف أقبية وأسطح العمارات والبنايات الهشة ببلدية باب الوادي تنتظر دورها في الترحيل، خاصة بعدما قامت بإيداع ملفات فيما يخص السكن الاجتماعي أو التساهمي، بشغف كبير موعد توزيع الحصص السكنية، خاصة وأن عددا منهم يعيشون ظروفا صعبة، وتحديدا تلك التي تقطن على أسطح العمارات ونتيجة ضيق سكناتها التي لم تعد تستوعب قاطنيها أكثر وسكان الأقبية والبنايات الهشة، من جهة أخرى ناشدت العديد من العائلات المقصية والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل لإنصافها، ليبقى هؤلاء متشبثين بأمل الترحيل في أقرب الآجال لتخفيف معاناتهم اليومية.

شبكة الطرق في حاجة ماسة للتهيئة

خلال زيارتنا لأحياء بلدية باب الوادي وجدنا بعض الطرق في حالة جد متقدمة من الاهتراء على غرار حي محمد الصالح مقراني ونهج أول نوفمبر، بالإضافة الى احمد بوغزارة حيث جدد هؤلاء السكان مطالبهم للجهات الوصية لأجل إعادة تزفيت الطريق بعدما تحولت الى حفر ومطبات والتي تزداد تفاقما في فصل الشتاء ومع سقوط أولى قطرات الأمطار اين تمتلئ تلك الحفر والمطبات بالمياه الراكدة والتي عادة ما تتسبب في أضرار للمارة ويصعب، وفي هذا الشأن أفاد السكان في معرض حديثهم بأن بعض الطرق استفادت من عملية التهيئة و أخرى بقيت مهملة ومهمشة لحد كتابة هذه الأسطر.

أحياء بكاملها تغرق في النفايات

كانت الساعة تشير إلى الواحدة زولا عندما وصلنا الى بلدية باب الوادي وأول ما شد انتباهنا تلك النفايات والأوساخ المنتشرة في العديد من الأحياء على غرار حي لخضر سعيدي وشافعي احمد، بالإضافة الى شارع سيدي فرج، حيث أفاد السكان خلال حديثهم بأن إهمال النظافة أدى الى تراكم النفايات في كل ركن من أركان الأحياء سالفة الذكر، وحسب شهادة هؤلاء السكان فإن من الأسباب التي زادت الوضع سوءا الأسواق الفوضوية، حيث يشهد سوق الساعات الثلاث الواقع ببلدية باب الوادي إقبالا رهيبا من قبل سكان المنطقة وحتى من البلديات المجاورة بالرغم من تذمرهم الدائم من الوضعية التي آل إليها السوق في الآونة الأخيرة، مبدين استياءهم وتذمرهم من تردي الوضع البيئي الذي آلت إليه الأحياء جراء العرض العشوائي الذي يقوم به الباعة المشتغلون على مستواه لمختلف سلعهم خاصة الغذائية منها وسط النفايات والأوساخ دون التفكير في العواقب المنجرة عن هكذا تصرفات، ناهيك عن الفوضى العارمة التي يشهدها المكان والناتجة عن مخلفات التجار الذين لا يراعون نظافة المحيط الذي يزاولون فيه نشاطهم اليومي، مشوهين بذلك المكان، حيث اكد السكان انهم حيث سبق وأن وجه سكان باب الوادي، نداءات متكررة من أجل الشروع في حملة تنظيف واسعة والقضاء نهائيا على مشكل تراكم النفايات بعدما أضحت تعرف حالة من التعفن تشمئزّ منها القلوب، وعليه يطالبون السلطات المحلية وعلى رأسها مصالح النظافة ببلدية باب الوادي النظر في انشغالهم المطروح من خلال توفير الآليات وتكثيف عمال النظافة عبر مختلف الأحياء حفاظا على سلامة السكان والبيئة.

أصحاب الطاولات العشوائية يشوهون ديكور البلدية

تتميز معظم اأحياء باب الوادي على غرار حي طالب عبد الرحمان ومحمد الصالح مقراني بالإضافة الى سوق الساعات الثلاث، انتشار رهيب لأصحاب الطاولات العشوائية الذين احتلوا الأرصفة مما حول حركة السير بالمكان إلى شبه مستحيلة وتستمر معاناة قاصدي المنطقة بسبب الفوضى العارمة التي أحدثتها مخلفات الباعة والتي باتت تتوزع عبر أركانه الوضع الذي بات يثير اشمئزاز المواطنين، وفي هذا الإطار أفاد المواطنون أن سبب تحول المكان الى مفرغة عمومية بسوق الساعات الثلاث يعود بالدرجة الأولى الى غياب ثقافة الوعي البيئي لدى القاطنين كما أرجع البعض الآخر السبب الى تقاعس عمال النظافة في أداء دورها.

انسداد البالوعات وقدم شبكة الصرف الصحي يهدد السكان

وفي سياق اخر طرح القاطنين مشكل لا يقل أهمية عن المشاكل السالفة الذكر وخلال زيارتنا الميدانية، لاحظنا تدهور وقدم شبكة الصرف الصحي ، خاصة أمام انتشار الروائح الكريهة والجرذان التي وجدت في هذا المكان مأوى مناسبا لها، حيث ابدى المواطنين عن قلقهم إزاء الوضعية الحرجة التي تعرفها بعض الأحياء والناتجة عن تدهور قنوات الصرف المهترئة التي تتسرب منها المياه الملوثة من كل جهة، مما ينبىء بكارثة بيئية تنعكس مباشرة على صحتهم، حيث أن الوضع يزداد تدهورا من يوم لآخر، خاصة أن كمية المياه الملوثة تتضاعف بسبب انسداد البالوعات، مما جعل القاطنين يعيشون خطرا حقيقيا منذ سنوات وأصبحوا مهددين بعدة أمراض عن طريق المياه المتسربة من القنوات المهترئة نحو أقبية العمارات.وحسب المواطنين، فإن هذه الوضعية تتطلب حلا عاجلا لمشكل انسداد البالوعات من قبل مصالح بلدية باب الوادي في اسرع وقت.

عمارات محمد بوكلة تستفيد من عملية ترميم

كانت وجهتنا هذه المرة الى حي محمد بوكلة أين وجدنا عملية أشغال تهيئة واسعة من إعادة تهيئة وطلاء عمارات القاطنين والتي بادرت بها مصالح الولاية منذ ثلاثة أشهر حسب تصريحات أحد القاطنين بذات الحي، كما رصدنا ملامح السرور والفرحة التي بادية على وجوه السكان الذين استحسنوا هذه المبادرة مطالبين السلطات المحلية بضرورة تعميم عملية طلاء العمارات وإعادة ترميمها وتزينها بمختلف الاحياء المجاورة، من جهة أخرى أبدى سكان الأحياء المجاورة على غرار نهج أول نوفمبر ومحمد الصالح مقراني استياءهم وتذمرهم الشديدين من عدم استفادة العمارات التي يقطنون بها من أية عملية ترميم أو طلاء خارجي والتي تعرف حالة جد متقدمة من الاهتراء مطالبين الجهات الوصية الالتفاتة الى مطالبهم في أسرع وقت ممكن.