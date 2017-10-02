توزيع محلات تجارية بحوش ميهوب ببراقي هذا الأسبوع  

تستعد بلدية براقي بالعاصمة لنشر قوائم التجار المستفيدين من محلات جديدة بالحي السكني حوش الميهوب، وأقصي من القائمة كثير من التجار لأسباب غير مؤسسة بسبب قلة المحلات حيث لا يتجاوز عددها 120 محل وهو ما لا يستوعب العدد الكبير للتجار.

طالب عدد من التجار الذين كانوا ينشطون على مستوى السوق الفوضوية بمدينة براقي السلطات المحلية بإعادة النظر في قوائم المستفيدين من المحلات الجديدة بحوش الميهوب والبالغ عددها 120 محل، حيث سمع هؤلاء التجار خبر إقصائهم من القوائم لعدة أسباب، أهمها كبر السن أو عدم اكتمال ملفاتهم، الأمر الذي أثار سخط وغضب الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة. وفي هذا الشأن، أكد أحد التجار في حديثه للمحور اليومي أنه كان يملك طاولة في السوق الفوضوية وتم إحصاؤه وأنه أودع ملفه لدى المصالح المعنية قبل إزالة هذا السوق من أجل منحهم محلات منتظمة في الأحياء الجديدة، إلا أنه صدم بخبر إقصائه بحجة أن سنه يتجاوز 40 عاما، مشيرا إلى أنه يملك الأولوية في الحصول على محل أكثر من الآخرين لأنه يعيل عائلة بأكملها، ناهيك عن كونه يملك بطاقة معاق بنسبة مائة بالمائة وابن شهيد، إلا أن هذا لم يشفع له في الحصول على محل يسترزق منه، الأمر الذي أثار سخطه وغضبه من ظلم السلطات المحلية له.وذكر شاب آخر تم إقصاؤه من القائمة أن السبب يعود إلى عدم استيفاء ملفه لكل الوثائق المطلوبة بسبب جهله بها، حيث أكد أنه لم يكن يتصور أنه سيقصى لهذه الأسباب. نفس الغضب والتساؤل يعيشه عدد كبير من شبان بلدية براقي الذين كانوا يمارسون التجارة في السوق الفوضوية وسط المدينة بعدما تم منحهم وعودا باحتوائهم وتنظيم نشاطهم في محلات منتظمة إلا أن هذه الوعود لم تمس جميع تجار المنطقة.