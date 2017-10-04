انعدام العقار يكبح التنمية في بلدية وادي السمار

تعتبر بلدية وادي السمار الواقعة شرق العاصمة من أغنى البلديات بالعاصمة، إلا أن انعدام الوعاء العقاري تسبب بشكل كبير في عدم تجسيد المشاريع سواء التنموية أو السكنية، ليبقى المواطن البسيط يعاني في صمت.

خلال جولتنا الاستطلاعية ببلدية وادي السمار، اقتربنا من القاطنين بمختلف أحياء البلدية من أجل نقل انشغالاتهم، وطرح المعنيون عدة مشاكل يعانون منها، كالأسواق الجوارية، بالإضافة إلى نقص المراكز البريدية والمرافق الرياضية وغياب محطة لنقل المسافرين، إذ تعد من أهم متطلباتهم اليومية، حيث يعاني القاطنون بالمنطقة من الانتظار لساعات طويلة أمام المواقف تحت أشعة الشمس، أما في فصل الشتاء فيجبرون على الانتظار تحت الأمطار، مما جعلهم يطالبون السلطات بالتدخل لحل المشكل. وفي هذا السياق، أوضح سكان المنطقة في حديثهم لـ «المحور اليومي» أن مشكل النقل أثر عليهم كثيرا، وأصبحوا يضطرون للتنقل في سيارات «الكلونديستان»، ويدفعون مبالغ معتبرة تقدر بـ 40 و50 دج للتنقل من وادي السمار إلى باب الزوار أو منطقة الحراش والرويبة، وفي ذات الصدد اشتكى السكان من أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها جراء ضيق مساكنهم. وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي ساعد بوغرارة في تصريح سابق لـ«المحور اليومي» أنه بالرغم من اليسر المالي الذي تعرفه البلدية غير أن غياب العقار عرقل سير الكثير من المشاريع سواء السكنية منها أو التنموية، خاصة المشاريع ذات الطابع الرياضي، حيث «لم نتمكن من تجسيد مسبح وملاعب جوارية وقاعات متعددة الرياضات، كما أن إنجاز أسواق جوارية لم يتم إلى غاية يومنا هذا بسبب غياب الوعاء العقاري»، وأشار نفس المسؤول إلى أن مصالحه قامت في السنوات الماضية بتسجيل مشروع اقتناء عقار من أجل تجسيد برامج سكنية، غير أن المشروع تم رفضه لأسباب مجهولة، كما أوضح بوغرارة أنه وفي إطار سعي السلطات الولائية لحل إشكالية العقار الفلاحي، قام والي الجزائر عبد القادر زوخ منذ تنصيبه بإنشاء لجنة يترأسها شخصيا من أجل الوقوف على واقع البلديات التي تعرف غنى ماديا غير أنها فقيرة عقاريا، إلا أن مهام تلك اللجنة جمّدت بسبب عملية الترحيل، وفي هذا الإطار يبقى مشكل غياب العقار يعيق قطار التنمية ببلدية وادي السمار.