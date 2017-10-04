520 مليون دينار من السلع غير المفوترة خلال شهر سبتمبر

أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر أن قيمة السلع غير المفوترة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بالجزائر العاصمة فاقت 520 مليون دج خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة ما يزيد عن 2 مليون دينار، كما تم اقتراح غلق 42 محلا تجاريا.

أوردت المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر تمكنوا خلال شهر سبتمبر المنصرم من رصد سلع غير مفوترة بقيمة مالية فاقت 524 مليون دينار، فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة ما يزيد عن 2 مليون دينار. ووفقا لحصيلة نشاط أعوان المديرية للشهر المنصرم فقد تم اقتراح غلق 42 محلا تجاريا جراء مخالفات عدة ارتكبها أصحاب هذه المحلات، من بينها 32 مخالفة تخص الممارسات التجارية كانعدام السجل التجاري، عدم فوترة السلع، الخطر الغذائي وغيرها من المخالفات، وقد تم رفع خلال نفس الفترة 11203 محضر ضد التجار المخالفين. وسجل أكبر عدد من المحاضر في خانة عدم إعلام المستهلك بالأسعار بـ 435 محضر، متبوعا بـ 327 محضر بسبب ممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية و311 محضر يخص الخطر الغذائي. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها الأعوان خلال الشهر المنقضي قرابة 122 ألف تدخل، منها أكثر من 7700 تدخل خاص بالممارسات التجارية و4832 تدخل لقمع الغش، وسجل إثرها ما يزيد عن 1000 مخالفة، حسب ذات الموقع. وكانت مديرية التجارة لولاية الجزائر قد سطرت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2017، يشمل الوصول إلى مراقبة أزيد من 206 آلاف تاجر مع نهاية السنة، بمعدل يفوق 17 ألف تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية الموزعون على 374 فرقة. وتضم ولاية الجزائر 78 سوقا للبيع بالتجزئة و46 سوقا جوارية، كما تضم أربع مناطق نشاط موزعة على كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل، كما تضم ولاية الجزائر أيضا ما يزيد عن 460 متجر، إضافة إلى 6 مذابح، ناهيك عن 53 مذبحا خاصا بالدواجن، وسوقا واحدة لبيع الخضر والفواكه بالجملة.