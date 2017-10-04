بعد اكتشاف وجود أنواع سامة بعدد من الأحياء

بلدية القبة تدعو مواطنيها إلى الإبلاغ عن الحشرات

دعت مصالح بلدية القبة كافة مواطنيها إلى التقرب من مكتب الصحة والبيئة من أجل الإبلاغ عن وجود حشرات ضارة على مستوى أحيائهم، قصد تمكين ذات المصالح من التدخل بشكل فوري، مشيرة في ذات السياق إلى أن مصالح البلدية قد استقبلت عدة شكاوى ونداءات من طرف المواطنين من زجل التدخل بسبب انتشار حشرات طائرة غريبة.

أوضح نائب رئيس بلدية القبة علي مصطافي أن مصالح البلدية استقبلت العديد من الشكاوى بشأن وجود حشرات طائرة ضارة تمس بالدرجة الأولى المواطنين القاطنين بالفيلات، مرجعا السبب إلى الأشجار الكثيفة وكثرة الأعشاب الموجودة في مساكن هؤلاء المتضررين، كما أفاد ذات المتحدث بأن مصلحة النظافة والتطهير تتدخل في كل مرة تتلقى فيها شكاوى قصد بخ المبيدات، داعيا كافة المتضررين إلى التقدم لإبلاغ مصالح البلدية وترك العنوان ورقم الهاتف للتدخل الفوري. وقد شهدت أحياء وسط بلدية القبة خلال اليومين الماضيين انتشار حشرات طائرة غريبة، وهو ما تسبب في طوارئ غير مسبوقة وسط سكان المنطقة بسبب ما لحقهم من أضرار جسدية، على غرار الاحمرار الجلدي وسط السكان خصوصا الأطفال منهم، وهو ما خلف ذعرا وهلعا كبيرين. كما أبدى العديد من السكان انزعاجهم وسخطهم من الوضع، مطالبين الجهات المحلية بالتدخل العاجل لتطهير البلدية وبخ مبيدات لقتل هذه الحشرات الطائرة التي باتت تهدد حياة السكان.