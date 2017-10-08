سكان حي 1256 مسكن بالمعالمة يشكون التهميش

يشتكي سكان حي «عدل 1256» مسكن ببلدية المعالمة غرب العاصمة من جملة النقائص التي اثرت سلبا على يومياتهم، ومن بين النقائص المسجلة نقص وسائل النقل وغياب محلات تجارية، يضاف اليها غياب المرافق الترفيهية والرياضية رغم ان الحي لم تمر عله سوى سنوات على افتتاحه.

جدد سكان حي 1256 مسكن بالمعالمة مطالبة السلطات المحلية بضرورة التدخل وايجاد حل للمشاكل اليومية التي يتخبطون فيها ويأتي على راسها انعدام المرافق التجارية، فالزائر للحي يلفت انتباهه تلك النقص الفادح المسجل في المحلات التجارية التي تحصى على أصابع اليد وتكاد تنعدم والتي تعد أكثر من ضرورية -وحسب شهادة السكان- فإن هده المحلات ما تزال مغلقة منذ تاريخ ترحيلهم إلى ذات الحي منذ قرابة أربع سنوات، حيث تغيب مظاهر التمدن -إن لم نقل تنعدم- كما أن قاطنو الحي يطالبون بالتفاتة من السلطات المعنية قصد توفير أدني شروط العيش خاصة وأن المنطقة تعرف نقصا حادا في المرافق الخدماتية والعمومية الضرورية.في ذات السياق أكد السكان أن مشكل المحلات المغلقة يبقى أكبر هاجس للسكان والتي لم يتم توزيعها على أصحابها الى غاية اليوم وهذا راجع الى تماطل السلطات المعنية، وهو ما يشكل عائقا اخر لسكان الحي، حيث يصعب عليهم اقتناء حاجياتهم نظرا لبعد المسافة بين الحي وأقرب محل في ظل نقص تام لوسائل النقل وهو مشكل آخر يطرحه السكان والذي زاد من معاناتهم، كما أكد السكان أنهم قاموا تقديم مراسلات مكتوبة لكل من السلطات المحلية على مستوى البلدية وإدارة عدل لكن هذه الأخيرة التزمت الصمت ولم ترد على انشغالاتهم. من جهتهم عبر العديد من شباب الحي عن تذمرهم من انعدام أماكن رياضية او ترفيهية اذ لا يحتوي الحي على ملعب جواري او أماكن للترفيه، كما يضطر البعض الى تحويل موقف السيارات الى ملعب ما ويولد في العديد من الأحيان مشادات بين السكان، كما أكد بعض الشباب انهم يضطرون الى البحث عن أماكن مناسبة لقضاء أوقات فراغهم ويتطلعون الى التفاتة من السلطات المعنية ومديرية الشباب والرياضة بالعاصمة ترفع الغبن عنهم.