تعطل المصاعد يثير سخط قاطني حي «عدل» بباش جراح

تعرف الكثير من أحياء بلدية باش جراح نقائص وغياب برامج تنموية وهو ما أثر سلبا على حياة مواطني هذه الأخيرة، الذين يتكبدون عناء ومشقة كبيرين بسبب هذه النقائص التي لم تعرف طريق لحلها، ما أدى بهؤلاء المواطنين تحميل السلطات المحلية مسؤولية عدم الأخذ بعين الاعتبار مشاكلهم وهمومهم.

يشتكي سكان حي «عدل» ببلدية باش جراح من مشكل تعطل وتوقف المصاعد الكهربائية منذ ما يقارب العام من توقفها، رغم أنه لم يمر على تدشين هذا الحي سوى خمس سنوات، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة يتجرعها سكان هذه العمارات التي تتألف من عشرة طوابق الذين يتحتم عليه الامر الصعود سيرا على الاقدام إلى غاية الطابق العاشر والأخير، وهو ما يعد شكلا من أشكال العذاب خاصة لفئة كبار السن والمرضى، حيث اصبح غالبيتهم يتفادون الصعود إلى بيوتهم إلا في حالة الضرورة، وحسب شهادة السكان فالذي يخرج من المنزل صباحا لا يعود إلا في ساعات متأخرة من اليوم خاصة الذين يسكنون بالطوابق الأخيرة، لذا يطالب هؤلاء السكان من الوكالة التدخل السريع وانهاء معاناة الصعود إلى بيوتهم على الاقدام.كما يعاني سكان حي «عد؛ل من انقطاع الماء الشروب عن حنفياتهم في العديد من المرات وهو المشكل الذي تعاني منه الأحياء المجاورة، محملين بذاك السبب إلى عمال الصيانة لشركة «سيال» الذين غادروا موقع العمل وهذا بعدما قاموا بفتح حفرة عميقو تزيد عن ثلاث أمتار دون انهاء اشغال الصيانة من جهة وعدم ردمهم لهذه الحفرة من جهة أخرى. وعلى غرار هذا يتأسف سكان الحي إلى عمليات السرقة التي طالت معدات الإطفاء التي تم تنصيبها على مستوى سلالم عمارات الحي من طرف مجهولين بعد أيام قليلة من تركيبها.