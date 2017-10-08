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خلال شهر سبتمبر الماضي

إزالة 105 مفرغة عشوائية و184 بناء بدون ترخيص

  09 أكتوبر 2017 - 13:38   قرئ 1 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
إزالة 105 مفرغة عشوائية و184 بناء بدون ترخيص

تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر سبتمبر الفارط، من تحقيق عدة تدخلات وإجراءات تم اتخاذها في حق مخالفي قوانين البيئة والعمران، حيث تم تسجيل 184 تدخل تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة و11 تدخل حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، وفيما يتعلق بتطهير الطريق العام تم تسجيل 72 تدخلا في قضايا التجارة غير الشرعية.

 
أفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر -تحوز «المحور اليومي « على نسخة منه- فإن ذات المصالح قامت بتسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة على مستوى قطاع الاختصاص حيث تم تسجيل 184 تدخل تعلق بإنجاز بناء بدون رخصة، أما بخصوص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء557 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المهنية، وكذا 51 تدخل حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن.وسجلت نفس المصالح 223 تدخل متعلق بمفرغات غير شرعية ونقاط سوداء مبلّغ عنها، بالإضافة إلى إزالة 105 موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن أربعة تدخلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي قاذورات أو مكنسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر آو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة. فيما تعلق بالنظافة والصحة العمومية، فقد سجلت ذات المصالح تسع تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد. أم في جانب المساحات الخضراء، فقد أحصت فرق شرطة العمران وحماية البيئة، سبعة تدخلات تعلقت بكل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنّفة، وثلاثة تدخلات طالت وضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض، ناهيك عن تدخلان متعلقان بقطع وقلع الأشجار بدون رخصة. في الأخير، تحرص مصالح الأمن إلى جانب المحافظة على العمران والبيئة إلى محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية، من خلال التبليغ عن كل شيء مشبوه عبر الخطوط الخضراء التي وضعت تحت تصرّفه.
 
زهرة قلاتي
 

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