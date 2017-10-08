سوق جواري مطلب سكان بلدية تسالة المرجة

يناشد سكان بلدية تسالة المرجة السلطات المعنية توفير مجموعة من النقائص التي تعرفها البلدية، من خلال تسطير جملة من المشاريع التنموية، والتي من شأنها أن تحرك عجلة التنمية بالأخيرة، ومن بين الأولويات التي يطالب السكان بتجسيدها في أقرب الآجال نجد مشروع السوق الجواري والذي ينعدم بالأخيرة.

يطالب سكان بلدية تسالة المرجة من السلطات المعنية توفير مجموعة من النقائص التي تعرفها البلدية، من خلال تسطير جملة من المشاريع تنموية، والتي من شأنها أن تحرك عجلة التنمية بالأخيرة، ومن بين الأولويات التي يطالب السكان بتجسيدها في أقرب الآجال نجد مشروع السوق الجواري والذي ينعدم ببلدية، وكذا مشكل النقل الأمر الذي جعل السكان يعانون في عزلة وسط تقاعس منتخبيهم في إنجاز الهياكل خدماتية للتي من شأنها أن ترفع الغبن عن السكان وأبدى سكان بلدية تسالة المرجة أسفهم واستياءهم الشديدين جراء نقص الهياكل الخدماتية بالأخيرة، ما أجبرهم على التنقل إلى البلديات المجاورة بغية الاستفادة من مختلف الخدمات الضرورية والتي من غير الممكن استغناء عنها، وحسبما أكد العديد من المواطنين فإن غياب سوق جواري بالبلدية يعد من أبرز النقائص التي تشهدها البلدية في هذه الفترة، الأمر الذي قادهم إلى تنقل عدة كيلومترات من أجل اقتناء الخضر وبعض المستلزمات التي لا تباع عند البقال، مضيفين أنهم سئموا من سيناريو التنقل عبر «الكلونديستان» بأسعار مرتفعة وحسب أهواء السائقين، مشيرين في ذات السياق أن سائقو سيارات غير الشرعية، وجد فرصة متاحة أمامهم من أجل استغلالهم وسرقتهم بطريقة أو بأخرى من خلال نقلهم إلى السوق بسعر مرتفع مقارنة مع التكلفة الحقيقية والتي من المفترض أن يتم تسديدها. كما أكد أحد قاطني الأخيرة أنه يجبر على التنقل إلى بلدية القليعة والتي تبعد مسافة كيلومترات، مضيفا أن الخضر تباع بأسعار معقولة مقارنة مع الباعة المحلات الذين يجبرون الزبون على دفع الكهرباء والكراء معه حسب ذات المتحدث.

في ذات السياق، تساؤل عدد من المواطنين عن الأسباب والذرائع الحقيقية وراء نزع السوق الذي كان متواجد بحي بوقرة الحواس دون تقديم البديل أو تحويله إلى مكان آخر، منددين بسياسة السلطات المحلية التي لم تقم بتقديم أي وعود أو تطمينات من شأنها أن تبقي بصيص من الأمل في أعين السكان.