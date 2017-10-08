سكان الأحواش والقصدير بتسالة المرجة يستعجلون الترحيل

لا يزال سكان مختلف الأحياء القصديرية والأحواش ببلدية تسالة المرجة بالعاصمة، ينتظرون دورهم في إعادة إسكانهم خلال المرحلة القادمة خاصة أن انتظارهم طال، نظرا للظروف الصعبة التي يقبعون فيها منذ سنوات، موجهين نداءهم للمسؤولين المحليين وإلى والي العاصمة عبد القادر زوخ بالتعجيل في ترحيلهم إلى شقق الكرامة.

يعاني سكان الأكواخ والحواش -على حد سواء-ببلدية تسالة المرجة بالعاصمة، من أزمة سكن خانقة، وفي ظروف أقل ما يقال عنها إنها كارثية بسبب غياب أدنى ظروف العيش الكريم، متسائلين في ذات الوقت عن سبب التأخر في ترحيلهم بعدما قامت الجهات المحلية بإحصائهم.

قاطنو الأكواخ يتخبطون في صمت

لايزال قاطنو البيوت القصديرية ببلدية تسالة المرجة، على غرار الحي الفوضوي المتواجد خلف الملعب البلدي، يعانون في صمت جراء الأوضاع المزرية التي يقبعون فيها منذ سنوات دون اية التفاتة جادة للجهات المحلية، حيث اشتكى القاطنين من تدهور وضعيتهم خاصة الطرقات والتي تزداد اهتراء وسوءا في فصل الشتاء، أين تتحول يومياتهم إلى جحيم، جراء الانتشار الواسع للحفر والمستنقعات المملوءة بالمياه الراكدة والأوحال حيث تصعب على المارة اجتيازها في بعض الأحيان كما قال محدثونا بأن مخاوفهم تزداد اكثر من انهيار سكناتهم الهشة فوق رؤوسهم في اية لحظة والتي لم تعد قادرة على الصمود أكثر، مشيرين إلى تسجيل بعضها انهيارات جزئية خلال موسم الأمطار الفارط واضطروا لإعادة ترميمها من جديد. مطالبين السلطات الولائية بالتعجيل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة وإنهاء معاناتهم في سكنات التي وصفوها بالإسطبلات.

العزلة والتهميش سمة سكان الأحواش





من جهة أخرى، تشهد ذات البلدية انتشار العديد من الأحواش على حدود اقليمها رغم اختلاف التسميات إلا أن العائلات القاطنة بها تعيش في معاناة واحدة وهو ما فسرته الحياة البدائية والعزلة التي يتخبط فيها القاطنين ،حيث أبدى سكان كل من حوش «محمد محمد» وحوش «الطيب جغلابي « بمنطقة تسالة المرجة خلال حديثهم لـ «المحور اليومي» أنهم يتخبطون في معاناة حقيقية نتيجة ظروف قاسية رسمتها الحياة، فمقر سكناهم مهدد بالانهيار في أية لحظة بسبب التشققات والتصدعات التي ساهمت فيها التقلبات الجوية إضافة إلى الرطوبة العالية والرائحة الكريهة التي باتت تنبعث بسبب تعطل قنوات الصرف الصحي، مثلما أشار إليه القاطنون بالحي.كما قال محدثونا إن الوضع بات لا يحتمل جراء الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف الصحي والتي باتت مصدر ازعاج للقاطنين حيث أصبح هؤلاء متخوفين من إصابتهم بأمراض جلدية وكذا الربو. وقال السكان إن وضعيتهم تزداد تعقيدا مع مرور الوقت. في هذا الصدد، أفاد المعنيون أنهم توجهوا بالعديد من المراسلات العديدة للسلطات المحلية من أجل النظر في وضعيتهم وترحليهم إلى سكن لائق إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، ولذلك يجدد هؤلاء مطالبهم للجهات الوصية قصد التدخل لحل مشاكلهم العالقة منذ مدة.