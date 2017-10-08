الشروع في إنجاز 9 حدائق زراعية بمساحة تقدر بـ 112 هكتار

شريط الاخبار
الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان أعداء الجزائر فشلوا في توظيف جرثومة الإرهاب لتحقيق مآربهم الشخصية 20 مليون أورو مداخيل الجزائر من بيع حصتها من سمك التونة الحكومة تأمر بإخراج مليون قنطار من البطاطا في غضون أسبوع 30 بالمائة نسبة الرسوب في السنة الأولى متوسط «أبو جعفر الأفغاني».. الأمير المزعوم لتنظيم «داعش» في قسنطينة! زيادات في «الدخان» و»الشمة» لدعم «كناص» وصندوق مكافحة السرطان «كناس» يتهم حجار بتهميش النقابات الفاعلة ويهدد بالتصعيد إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد في غضون 10 أيام لكسر الأسعار الجزائريون يأملون في مزيد من الحريات واستكمال المسار الديمقراطي فرنسا تشارك في صالون تربية الحيوانات والمعدات الزراعية فاتورة استيراد القمح والفرينة تبلغ 1.6 مليار دولار تدعيم الورشات بالمحطة الحرارية ببلارة في جيجل الاحتجاجات في الأفلان تهدد بتكرار سيناريو تشريعيات 97 في محليات 2017 ألكاراز يبيع وهما جديدا للجزائريين ويعد بلقب قاري في 2019 النفط يتراجع إلى 55.60 دولارا وبأوبك متفائلة بتمديد خفض الإنتاج تفاصيل مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للشؤون الدينية تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ فرار سجين من محكمة حسين داي تم بتواطؤ أربعة من أصدقائه سونلغاز تقطع الكهرباء عن مؤسسات عمومية لم تسدد ديونها بيع وتأجير السكنات الوظيفية للمغتربين بوهران طلبة خارج المدرجات والأقسام والوصاية تلتزم الصمت معالجة 500 ألف خطأ بيداغوجي في الطور الابتدائي والمتوسط وزارة السكن تشدد اللهجة مع المستفيدين من السوسيال وتخيّرهم بين الدفع أو الطرد
  1. الرئيسية
  2. المحلي
  3. أخبار الوسط
  4. الشروع في إنجاز 9 حدائق زراعية بمساحة تقدر بـ 112 هكتار

من أصل 23 حديقة عبر 37 بلدية

الشروع في إنجاز 9 حدائق زراعية بمساحة تقدر بـ 112 هكتار

  09 أكتوبر 2017 - 14:17   قرئ 2 مرة   0 تعليق   أخبار الوسط
الشروع في إنجاز 9 حدائق زراعية بمساحة تقدر بـ 112 هكتار

أكد مدير الغابات لولاية الجزائر، بعزيز نور الدين، أن اشغال انجاز 23 مشروع حديقة زراعية بالعاصمة تعرف تقدما ملحوظا، مضيفا أن مصالحه تعمل حاليا على انجاز تسعة حدائق على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 112 هكتار تم غرسها بأزيد من 36 ألف شجيرة من مختلف الانواع، وأشار المتحدث أن ذات المصالح تترقب استلام هذه المشاريع أخر السنة الجارية.

 
أوضح بعزيز في تصريح لـ «المحور اليومي» أن مصالح مديرية الغابات لولاية الجزائر سطرت مؤخرا برنامج لإنجاز 23 مشروع حديقة زراعة موزعة عبر 37 بلدية بالعاصمة، وأضاف المتحدث أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت الانطلاق في انجاز ثلاثة مواقع تعلق الأمر بكل من حديقة زراعية على مستوى بلدية الشراقة وغرس 8650 شجرة زيتون، وحديقة زراعية بإقليم بلدية الخرايسية من خلال غرس 3140 شجرة زيتون، وكذا حديقة بارك دونيا بدالي إبراهيم وغرس 9000 شجرة زيتون، مشيرا إلى أن عملية تهيئة هذه المواقع بلغت قرابة 80 بالمائة وكذا غرس قرابة 75 هكتار من الأراضي التي استكملت فيها عملية التهيئة. وكشف المسؤول عن إمكانية توسيع عملية تهيئة هذه المراقع نتيجة الطلب المتزايد من طرف الفلاحين، مؤكدا أن الكثير من هؤلاء الفلاحين وبعد وقوفهم على نوعية العمل الذي يتم إنجازه بادر الكثير منهم إلى تقديم طلبات للاستفادة من هذه المشاريع، مشددا على ان مصالحه تشدد على ضرورة تعهد الفلاح بتسيير هذه الحدائق والاهتمام بها على أكمل وجه، بالإضافة إلى المرافقة التي تقدمها مصالحه سواء تعلق الامر بتربية النحل وتهيئة المسالك. وأشار بعزيز إلى مصالحه شرعت في المرحلية الثانية من هذه العملية من خلال الانطلاق في انجاز ستة حدائق زراعية جديدة تضاف إلى الحدائق الثلاثة التي تم الانطلاق فيه، مضيفا ان مصالحه عمدت على الانطلاق في اشغال الانجاز بعد ردود الفعل الإيجابي للعديد من الفلاحين ورغبتهم في الاستفادة من هذه المشاريع، وأردف نفس المسؤول ان تم الشروع في انجاز هذه الحدائق بكل من بلدية هراوة، عين طاية، برج البحري، زرالدة، رويبة، براقي، مضيفا أن المساحة الاجمالية لهذه المراقع الستة تقدر بحوالي 112 هكتار تم غرس قرابة 90 هكتارا. اما عن عمليات الغرس، أكد بعزيز أن أشغال الغرس متواصلة مضيفا أنه سيتم استكمال العملية مباشرة بعد تساقط الامطار، وفيما يتعلق بعدد الأشجار التي تم غرسها كشف انه تم غرس 36805 شجيرة منها 70 بالمائة أشجار زيتون و20 بالمائة حوامض و10 بالمائة أشجار غابية مضادة للرياح. وأشار نفس المسؤول إلى أن الهدف الذي سطرته مصالح مديرية الغابات لولاية الجزائر يتمثل في غرس قرابة 80 ألف شجيرة مثمرة على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار من الأراضي الزراعية، مضيفا أن مصالحه تترقب استلام هذه المشاريع مع نهاية السنة الجارية، كما نوه نفس المتحدث في ذات الصدد أن الهدف الذي تجوه ذات المصالح من هذه المشاريع هو حماية الأراضي الفلاحية والصالحة للزراعة من التوسع العمراني من جهة، وكذا خلق فضاء للفلاحين الذين يرغبون في الاستثمار في الفلاحة من جهة أخرى، وأردف المتحدث أن مثل هذه الفضاءات الخضراء تعد عامل من العوامل التي تعمل تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة. وفيما يتعلق تسيير هذه الحدائق أشار بعزيز إلى أن مسؤولية التسيير تكون على عايق الفلاحين وأصاحب هذه الحدائق، مشددا على ان تكون مشاركة هؤلاء فعالة خاصة أن الفلاح هو المستفيد في الأخير من الناحية الاقتصادية ومن مردود هذه الحدائق، مضيفا في ذات السياق أن مهام مديرية الغابات تتمثل في تقديم المساعدات التقنية على غرار تهيئة هذه الحدائق وتوفير الشجيرات وحفر أماكن غرسها.   
 
بوعلام حمدوش
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من أخبار الوسط

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات