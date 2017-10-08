الشروع في إنجاز 9 حدائق زراعية بمساحة تقدر بـ 112 هكتار

أكد مدير الغابات لولاية الجزائر، بعزيز نور الدين، أن اشغال انجاز 23 مشروع حديقة زراعية بالعاصمة تعرف تقدما ملحوظا، مضيفا أن مصالحه تعمل حاليا على انجاز تسعة حدائق على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 112 هكتار تم غرسها بأزيد من 36 ألف شجيرة من مختلف الانواع، وأشار المتحدث أن ذات المصالح تترقب استلام هذه المشاريع أخر السنة الجارية.

أوضح بعزيز في تصريح لـ «المحور اليومي» أن مصالح مديرية الغابات لولاية الجزائر سطرت مؤخرا برنامج لإنجاز 23 مشروع حديقة زراعة موزعة عبر 37 بلدية بالعاصمة، وأضاف المتحدث أن المرحلة الأولى من هذه العملية عرفت الانطلاق في انجاز ثلاثة مواقع تعلق الأمر بكل من حديقة زراعية على مستوى بلدية الشراقة وغرس 8650 شجرة زيتون، وحديقة زراعية بإقليم بلدية الخرايسية من خلال غرس 3140 شجرة زيتون، وكذا حديقة بارك دونيا بدالي إبراهيم وغرس 9000 شجرة زيتون، مشيرا إلى أن عملية تهيئة هذه المواقع بلغت قرابة 80 بالمائة وكذا غرس قرابة 75 هكتار من الأراضي التي استكملت فيها عملية التهيئة. وكشف المسؤول عن إمكانية توسيع عملية تهيئة هذه المراقع نتيجة الطلب المتزايد من طرف الفلاحين، مؤكدا أن الكثير من هؤلاء الفلاحين وبعد وقوفهم على نوعية العمل الذي يتم إنجازه بادر الكثير منهم إلى تقديم طلبات للاستفادة من هذه المشاريع، مشددا على ان مصالحه تشدد على ضرورة تعهد الفلاح بتسيير هذه الحدائق والاهتمام بها على أكمل وجه، بالإضافة إلى المرافقة التي تقدمها مصالحه سواء تعلق الامر بتربية النحل وتهيئة المسالك. وأشار بعزيز إلى مصالحه شرعت في المرحلية الثانية من هذه العملية من خلال الانطلاق في انجاز ستة حدائق زراعية جديدة تضاف إلى الحدائق الثلاثة التي تم الانطلاق فيه، مضيفا ان مصالحه عمدت على الانطلاق في اشغال الانجاز بعد ردود الفعل الإيجابي للعديد من الفلاحين ورغبتهم في الاستفادة من هذه المشاريع، وأردف نفس المسؤول ان تم الشروع في انجاز هذه الحدائق بكل من بلدية هراوة، عين طاية، برج البحري، زرالدة، رويبة، براقي، مضيفا أن المساحة الاجمالية لهذه المراقع الستة تقدر بحوالي 112 هكتار تم غرس قرابة 90 هكتارا. اما عن عمليات الغرس، أكد بعزيز أن أشغال الغرس متواصلة مضيفا أنه سيتم استكمال العملية مباشرة بعد تساقط الامطار، وفيما يتعلق بعدد الأشجار التي تم غرسها كشف انه تم غرس 36805 شجيرة منها 70 بالمائة أشجار زيتون و20 بالمائة حوامض و10 بالمائة أشجار غابية مضادة للرياح. وأشار نفس المسؤول إلى أن الهدف الذي سطرته مصالح مديرية الغابات لولاية الجزائر يتمثل في غرس قرابة 80 ألف شجيرة مثمرة على مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار من الأراضي الزراعية، مضيفا أن مصالحه تترقب استلام هذه المشاريع مع نهاية السنة الجارية، كما نوه نفس المتحدث في ذات الصدد أن الهدف الذي تجوه ذات المصالح من هذه المشاريع هو حماية الأراضي الفلاحية والصالحة للزراعة من التوسع العمراني من جهة، وكذا خلق فضاء للفلاحين الذين يرغبون في الاستثمار في الفلاحة من جهة أخرى، وأردف المتحدث أن مثل هذه الفضاءات الخضراء تعد عامل من العوامل التي تعمل تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة. وفيما يتعلق تسيير هذه الحدائق أشار بعزيز إلى أن مسؤولية التسيير تكون على عايق الفلاحين وأصاحب هذه الحدائق، مشددا على ان تكون مشاركة هؤلاء فعالة خاصة أن الفلاح هو المستفيد في الأخير من الناحية الاقتصادية ومن مردود هذه الحدائق، مضيفا في ذات السياق أن مهام مديرية الغابات تتمثل في تقديم المساعدات التقنية على غرار تهيئة هذه الحدائق وتوفير الشجيرات وحفر أماكن غرسها.