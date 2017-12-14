ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل

إنقطاع في التزويد بالغاز ببلديتي الشراقة وأولاد فايت

تمت برمجة انقطاع في التزويد بالغاز في ثمانية أحياء تابعة لبلديتي الشراقة أولاد فايت (غرب العاصمة) في إطار أشغال إنجاز توصيلات لقنوات الغاز وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أوضحته مديرية التوزيع لبولوغين في بيان لها اليوم الخميس.

و أكد البيان أنه في إطار أشغال إنجاز توصيلات لقنوات الغاز، ستضطر مديرية توزيع الغاز و الكهرباء لبولوغين، بصفة "مؤقتة" لقطع الغاز على مجموعة من الأحياء التابعة لبلدية الشراقة و أولاد فايت يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 19 ديسمبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا و إلى غاية نهاية الأشغال. و يتعلق الأمر بكل من حي 1500 مسكن و أحياء 100 و 200 و 170 مسكن بالرياح الكبرى و إقامة الصنوبر بأولاد فايت، إلى جانب كل من أحياء بالشراقة مثل مجمع عمارة 1 و 2 و حي عليوة فوضيل و منطقة النشاط عمارة و 31 فيلا ليتيراس. و وضعت المديرية رقما أخضرا للتواصل مع المواطنين 03 33 لتلقي الشكاوي على مدار ساعات اليوم و الأسبوع وفق ذات المصدر.