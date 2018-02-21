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77 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني

  21 فيفري 2018 - 21:32   قرئ 138 مرة   0 تعليق   الوطني
77 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب التكتل النقابي في اليوم الثاني

سجل التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية ارتفاع نسبة الاستجابة للإضراب الوطني في يومه الثاني، حيث بلغت 77 بالمائة على المستوى الوطني، حسبما أكده الناطق باسم التكتل، مؤكدا بأن الاستجابة القوية للإضراب، تمثل رسالة واضحة للوزارة الوصية بضرورة الإسراع إلى فتح أبواب الحوار، لتجاوز الأزمة، وإرساء الاستقرار في القطاع من جهة، وتمسك الشركاء الاجتماعيين بالمطالب المهنية والاجتماعية من جهة أخرى.

 

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين  أنباف  عبد الوهاب العمري، والناطق باسم التكتل النقابي لقطاع التربية، أمس، في حديث لـ  المحور اليومي  أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني في يومه الثاني بلغت 77 بالمائة، وفي رده على تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، التي أكدت أن نسبة الاستجابة للإضراب لم تتجاوز 12.45 بالمائة، قال المتحدث إن هذه النسبة التي قدمتها الوزيرة، تمثل بلغة الأرقام، أكثر من 100 ألف أستاذ مضرب عن العمل، وهو ما يعني أن ملايين التلاميذ لا يدرسون حاليا.

أضاف المتحدث -في سياق حديثه- أن نسبة الاستجابة للإضراب، تمثل رسالة واضحة للوزارة الوصية بتمسك الشركاء الاجتماعيين بمطالبهم لا سيما ما تعلق بالتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، وتخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك  بما يحقق مبدأ العدالة، إضافة إلى مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة  محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، ناهيك عن المطالبة بتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ، داعيا إلى وجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.

من جهتها أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة بمختلف المؤسسات التربوية بلغت 12.45 بالمائة على المستوى الوطني خلال اليوم الأول، كما طمأنت الوزيرة في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي  فايسبوك   التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي مر بها  التلاميذ  كما تم العمل على  ضمان التمدرس واستكمال  برنامج السنة الدراسية على أحسن وجه من أجل تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع .

  نبيل شعبان

 

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